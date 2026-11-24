Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Anthony Albanese ở tòa nhà Quốc hội Úc, thủ đô Canberra, ngày 24-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 24-11, phát biểu với báo chí tại thủ đô Canberra (Úc), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thông báo nước này đang phối hợp với Mỹ nhằm ngăn chặn các doanh nghiệp lợi dụng vị trí của Singapore để trung chuyển chip bán dẫn Mỹ đến những thị trường bị Mỹ hạn chế.

Chia sẻ thông tin, hỗ trợ Mỹ kiểm soát chip AI

Ông Wong khẳng định Singapore không tham gia các cuộc điều tra của Mỹ đối với Nvidia trong những vấn đề lùm xùm vừa qua, nhưng đang tiến hành cuộc điều tra độc lập về những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Singapore.

"Chúng tôi cũng đang điều tra để tìm xem liệu những công ty có dấu hiệu lợi dụng Singapore làm điểm trung chuyển chip bán dẫn đến các nước Đông Nam Á và những thị trường khác hay không", ông Wong nói.

Nvidia vướng vào bê bối sau những thông tin về mối quan hệ tình cảm ngoài luồng của CEO Jensen Huang với bà Alice Huang, người có liên hệ với Công ty Megaspeed có trụ sở đặt tại Singapore và bị nghi là điệp viên Trung Quốc.

Ông Wong cho biết Singapore đã tiến hành điều tra cả Công ty Megaspeed lẫn bà Alice Huang.

"Đối với bà Alice Huang, chúng tôi đã mời bà ấy đến làm việc và tiến hành điều tra, nhưng cuối cùng chúng tôi đã phải trả tự do cho bà vì không có căn cứ để tiếp tục truy tố. Mỹ hiểu những gì chúng tôi đã làm", ông Lawrence Wong nêu.

Mỹ siết đường trung chuyển chip AI

Công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore (trái) và bà Alice Huang (phải) bên cạnh ông Jensen Huang - Ảnh: REUTERS, AFP

Theo thông tin tình báo Mỹ được AFP dẫn lại, Washington nghi ngờ Công ty Megaspeed đã tìm cách chuyển chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia sang Trung Quốc.

Ông Wong cũng chia sẻ rằng Mỹ đang ngày càng chú ý đến tình trạng chip được đưa qua Singapore rồi chuyển tiếp sang các quốc gia khác.

"Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Mỹ, chia sẻ thông tin và xây dựng cơ chế để Mỹ có thể tự triển khai các biện pháp kiểm soát của mình", Thủ tướng Singapore nhấn mạnh.

Trong tháng này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip AI nhằm ngăn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ của Nvidia thông qua những kẽ hở trong quy định hiện hành.

Trong khi đó, quy định được công bố ngày 19-11 của Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS) xác định Singapore cùng Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Brazil là những quốc gia có nguy cơ bị dùng làm trung gian để chuyển hướng chip bán dẫn tiên tiến sang các thị trường bị hạn chế ở mức cao hơn thông thường.

Theo đó, các hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc chuyển giao chip bán dẫn tiên tiến thuộc diện kiểm soát đến hoặc trong 5 quốc gia này phải được Mỹ cấp phép.

Singapore: Mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chip bán dẫn Singapore có vị trí đáng kể trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Theo Cơ quan Phát triển kinh tế Singapore (EDB), ngành bán dẫn đóng góp khoảng 6% GDP và tạo việc làm cho hơn 35.000 lao động tại nước này. Singapore cũng là nơi đặt cơ sở hoạt động của 9 trong số 15 tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới. Ngành bán dẫn Singapore bao gồm nhiều khâu, từ thiết kế vi mạch, sản xuất wafer đến đóng gói và kiểm định chip. Nhiều tập đoàn lớn như GlobalFoundries, Micron và Infineon có cơ sở sản xuất tại đây, trong khi AMD và STMicroelectronics cũng đặt hoạt động nghiên cứu và phát triển ở nước này. Bên cạnh vai trò trong sản xuất, Singapore còn là trung tâm vận tải biển quốc tế.

Theo Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore (MPA), cảng nước này xử lý lượng container tương đương 44,66 triệu container 20 feet trong năm 2025.