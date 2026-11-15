'Tầm ảnh hưởng không thể mất sau 1 đêm', nhiều dự đoán ông Jensen Huang sẽ sớm tái xuất

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao Huân chương Khoa học quốc gia cho CEO Nvidia Jensen Huang tại Hội nghị thượng đỉnh "Kỷ nguyên vàng đổi mới sáng tạo Mỹ" ở thủ đô Washington, ngày 8-10 - Ảnh: AFP

Theo trang Politico ngày 14-11, ông Huang từng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của giới công nghệ Mỹ tại Washington.

Nhờ vai trò lãnh đạo Nvidia, công ty giữ vị trí quan trọng trong làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu cùng mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump, ông có tiếng nói đáng kể trong các cuộc thảo luận về chính sách công nghệ của Mỹ. Vì vậy, việc ông rời Nvidia được cho là để lại khoảng trống lớn trong giới công nghệ nước này.

Giới công nghệ chờ ông Jensen Huang "trở về"

Trong khi ông Huang có thể phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về các mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, nhiều lãnh đạo công nghệ tại Thung lũng Silicon lại tiếc nuối khi ông rời Nvidia.

Nhà sáng lập Anduril Palmer Luckey và CEO Perplexity AI Aravind Srinivas đã lên tiếng bênh vực ông Huang. Trong khi đó, tỉ phú Elon Musk còn đề cập khả năng mời cựu CEO Nvidia về làm việc.

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư vào Đức ở Berlin, Đức, ngày 19-10 - Ảnh: REUTERS

Năm người trong ngành công nghệ trao đổi với Politico rằng họ dự đoán ông Huang cuối cùng sẽ trở lại nắm giữ một vị trí lãnh đạo quan trọng tại Thung lũng Silicon. Ba người khác thận trọng hơn nhưng họ cũng chia sẻ rằng "sẽ không bất ngờ nếu điều này xảy ra".

"Một sự trở lại của ông ấy là điều khó tránh khỏi, bởi ông đã tạo ra nhiều giá trị và được xem là một trong những người đặt nền móng cho ngành AI", một lãnh đạo giấu tên tại công ty khởi nghiệp nổi tiếng ở California nhận định.

Người này tiết lộ thêm nhiều tập đoàn công nghệ và công ty khởi nghiệp đang muốn mời ông Huang về làm việc, bất chấp những cáo buộc nhắm vào ông.

Dù rời Nvidia, ông Huang vẫn sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 145 tỉ USD, cùng mạng lưới quan hệ rộng và uy tín trong giới công nghệ.

Ông Joseph Hoefer, giám đốc AI tại công ty vận động hành lang Monument Advocacy, nhận định việc mất chức vụ không đồng nghĩa ông Huang mất khả năng tác động đến tương lai ngành công nghệ.

"Loại ảnh hưởng đó không thể biến mất chỉ sau một đêm", ông Hoefer nói.

Khó trở lại chính trường Mỹ

Ba nguồn tin khác của Politico bình luận rằng với khối tài sản lớn, ông Huang có thể tự thành lập công ty mới thay vì gia nhập một doanh nghiệp đang hoạt động. Đây có thể là lựa chọn thuận lợi hơn cho ông.

Ông Scott Gerber, đối tác tại công ty tư vấn công nghệ Vrge lập luận các công ty lớn sẽ khó chiêu mộ ông Huang vào vị trí lãnh đạo vì những cáo buộc liên quan đến gián điệp.

Bà Alice Huang trong các ảnh chụp cùng CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: NOWNews và NetThunder/LinkedIn

Tuy nhiên, những thông tin ban đầu về nghi vấn người tình của ông Huang là gián điệp Trung Quốc đang bị đặt dấu hỏi. Hạ nghị sĩ Jim Himes đặt dấu hỏi khi chưa rõ người phụ nữ này có chủ ý cung cấp thông tin cho Trung Quốc hay không.

Trong khi đó, ông David Sacks, cựu cố vấn AI của Tổng thống Trump, nhận định: "Câu chuyện gián điệp đang nhanh chóng sụp đổ".

Mặc dù vậy, ông Huang có thể gặp khó khăn hơn khi muốn khôi phục ảnh hưởng tại Washington. Trước đây, ông từng nhiều lần ủng hộ nới lỏng hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Quan điểm này hiện bị các nghị sĩ Mỹ đặt nghi ngờ.

Ông Philip Reiner, Giám đốc điều hành Viện Công nghệ và An ninh Mỹ, chỉ ra ông Huang có thể lấy lại vị thế trong ngành công nghệ, nhưng sẽ rất khó khôi phục uy tín tại Washington, đặc biệt trong vấn đề chính sách với Trung Quốc.

"Cảnh báo mật" về quan hệ mập mờ của CEO Nvidia Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio - Ảnh: AFP Theo nguồn tin của tờ New York Times, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từ mùa xuân năm nay đã chỉ đạo soạn một bản báo cáo mật, cảnh báo các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về mối quan hệ giữa CEO Nvidia Jensen Huang và bà Alice Huang, người bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Bà Alice Huang từng bị Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi trong nhiều tháng. Bộ Tư pháp và Bộ Thương mại Mỹ cũng điều tra Công ty Megaspeed của bà từ năm 2024 vì nghi liên quan đến hoạt động chuyển chip hiệu năng Nvidia sang Trung Quốc. Thông tin tình báo thu thập được cho thấy một lãnh đạo Megaspeed có quan hệ tình cảm với công dân Mỹ, sau đó được xác định là ông Jensen Huang. Ngoại trưởng Rubio được cho là đã trực tiếp báo cáo Tổng thống Trump về thông tin này hồi tháng 5. Tuy nhiên, giới chức Mỹ lúc đó chưa thống nhất về bằng chứng cho thấy bà Alice Huang được tuyển mộ làm gián điệp. Trong khi đó, ông Huang từng vận động duy trì xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, vấp phải phản đối từ các quan chức an ninh quốc gia chủ trương kiểm soát chặt chẽ công nghệ bán dẫn. Một số cựu quan chức cho biết đội ngũ an ninh quốc gia của ông Trump không hài lòng với ảnh hưởng của CEO Nvidia đối với Tổng thống Mỹ.