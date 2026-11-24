CEO Nvidia Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Sự trở lại bất ngờ của ông Jensen Huang tại Tập đoàn Nvidia hôm 23-11 dường như đã giúp ổn định tình hình của gã khổng lồ chip Mỹ, cũng như thị trường chứng khoán và hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, theo Hãng tin AFP, vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngỏ về tác động dài hạn của bê bối vừa qua.

Nvidia đã thực sự thoát rắc rối chưa?

Một cuộc điều tra nội bộ do các thành viên độc lập của hội đồng quản trị giám sát vẫn đang diễn ra, xoay quanh lo ngại rằng ông Huang có thể từng là mục tiêu của một chiến dịch gián điệp từ phía Trung Quốc.

Các quan chức chính phủ Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump, đã trấn an Hội đồng quản trị Nvidia rằng việc phục chức cho nhà đồng sáng lập công ty "không gây ra bất kỳ rủi ro an ninh quốc gia nào".

Song song đó, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore bị cáo buộc mua chip của Nvidia rồi tuồn sang khách hàng Trung Quốc, qua đó lách lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ cũng được cho là đã mở cuộc điều tra về hoạt động kế toán của Nvidia và nghi vấn công ty cung cấp thông tin sai lệch cho cổ đông.

Tổng chưởng lý bang California cũng điều tra riêng về hoạt động xuất khẩu chip và việc công bố thông tin cho cổ đông của hãng.

Trước mắt, ông Huang sẽ phải giải trình trước các nhà lập pháp tại phiên điều trần kín ngày 1-12 trước ba ủy ban của Hạ viện.

Hai ngày sau, ông tiếp tục điều trần trước một ủy ban của Thượng viện trong phiên họp được phát sóng trực tiếp.

Theo Giáo sư Eric Talley của Đại học Columbia, chính quyền ông Trump nhìn chung thường tránh đối đầu với đồng minh, nên các cuộc điều tra cấp liên bang có thể sẽ không đi đến đâu.

Dù vậy, vẫn có nhiều cơ quan quản lý sẵn sàng đi ngược quan điểm của chính quyền và đặt ra những câu hỏi hóc búa.

Sự thất thường của ông Trump cũng là yếu tố khó đoán. "Ông ấy có thể rạn nứt quan hệ với bất kỳ ai, và nếu điều đó xảy ra với ông Jensen Huang, tôi hoàn toàn có thể hình dung ra một cú đảo chiều trong cách tiếp cận của chính quyền", ông Talley nói.

Tương lai của Hội đồng quản trị Nvidia

Hình ảnh logo Nvidia tại trụ sở ở Đài Bắc - Ảnh: REUTERS

Hội đồng quản trị Nvidia - từng công khai phản đối sự trở lại của ông Huang trước khi buộc phải phục chức cho ông - đang rơi vào thế rất khó xử.

Cựu lãnh đạo Ngân hàng Goldman Sachs Lloyd Blankfein dự đoán những ngày tại vị của ban quản trị hiện tại có thể chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Một cuộc "nổi dậy" của cổ đông, phần lớn ủng hộ việc đưa doanh nhân 63 tuổi trở lại, có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo công ty ngay trong năm 2027, bởi toàn bộ thành viên hội đồng đều phải bầu lại hằng năm.

Nếu giữ được ghế, hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ kiểm soát ông Huang chặt chẽ hơn, thay vì gần như luôn nhường quyền quyết định cho nhà lãnh đạo có quyền lực áp đảo và năng lực xuất chúng này như trước đây, theo ông Talley.

Ông Huang trở lại có giúp thị trường ổn định?

Giới quan sát kỳ vọng Phố Wall sẽ có một đợt phục hồi ngắn hạn, với động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu AI. Dấu hiệu khởi sắc đã xuất hiện từ ngày 23-11.

Trong hai năm qua, cổ phiếu AI là một trong những động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ông Hendi Susanto, Giám đốc danh mục đầu tư tại quỹ Gabelli Funds, nhận định lĩnh vực này vẫn đối mặt với nhiều bất ổn liên quan đến tài chính, địa chính trị, tính bền vững và những hoài nghi của giới đầu tư.

Điều này diễn ra ngay cả khi các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng AI liên tục ghi nhận nhu cầu rất mạnh mẽ, ông Susanto cho biết.