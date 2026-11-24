Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự họp báo tại Berlin, Đức, ngày 19-11 - Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg ngày 23-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nếu Tổng thống Trump không thể thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt xung đột trước cuối năm nay, Kiev sẽ tìm kiếm một gói viện trợ quân sự đáng kể từ Mỹ và thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Matxcơva.

"Mức độ hỗ trợ dành cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt phải đủ mạnh để gửi đi thông điệp rõ ràng tới Nga rằng đã đến lúc ngồi vào bàn đàm phán và kết thúc cuộc chiến", ông Zelensky nói.

Kêu gọi viện trợ thêm Patriot

Phát biểu trên là tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy nhà lãnh đạo Ukraine muốn tận dụng thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, Bloomberg nhận xét. Đảng Dân chủ thành công giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ khóa mới và dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 1-2027.

Theo ông Zelensky, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đang thúc đẩy việc đạt được thỏa thuận hòa bình càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trước tháng 1 tới.

Tuy nhiên ông cảnh báo Ukraine có nguy cơ phải đối mặt với những yêu cầu nhượng bộ đáng kể, trong khi Nga chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấm dứt chiến sự.

"Chúng tôi cũng rất mong muốn hòa bình, nhưng không thể chỉ mình Ukraine phải trả giá", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong thời gian chờ đợi, nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của nước này.

Ông tiết lộ việc bàn giao 48 tên lửa Patriot vẫn đang bị đình trệ do chưa được Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phê duyệt. Kể cả khi tiếp nhận số tên lửa này, Ukraine vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu phòng không.

Số tên lửa dùng cho hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ cam kết viện trợ cho Ukraine tới nay vẫn chưa được Bộ trưởng Hegseth ký phê duyệt - Ảnh: REUTERS

Ukraine vẫn muốn gia nhập NATO

Bên cạnh những lo ngại về nguồn cung vũ khí, vấn đề bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine tiếp tục là một trong những trở ngại đối với tiến trình đàm phán hòa bình.

Hai đặc phái viên Mỹ Kushner và Witkoff từng đề xuất Ukraine nhượng lại toàn bộ vùng Donbass, gồm Luhansk và Donetsk, cho Nga để đổi lấy một hình thức bảo đảm an ninh từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên Kiev bác bỏ yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ, cho rằng điều này sẽ khiến Ukraine dễ bị tổn thương trước nguy cơ Nga phát động một cuộc tấn công mới trong tương lai.

Dù không loại trừ phương án bảo đảm an ninh theo mô hình Điều 5 của NATO về phòng thủ tập thể, ông Zelensky vẫn hoài nghi về tính hiệu quả của cơ chế này trên thực tế.

Theo ông, phương Tây cần đưa ra những cam kết chắc chắn về hỗ trợ quân sự và trừng phạt Nga nếu chiến sự tái diễn, đồng thời ủng hộ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và cung cấp cho Kiev ngân sách phục vụ quốc phòng và tái thiết đất nước.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn xem việc trở thành thành viên chính thức của NATO là giải pháp khả thi hơn, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ Nga.

Ông Zelensky thậm chí lập luận rằng việc Ukraine gia nhập NATO cũng có lợi cho chính Matxcơva, bởi khi đó Kiev sẽ không thể sử dụng vũ lực để giành lại những vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát nếu không muốn đánh mất sự ủng hộ của các đồng minh.