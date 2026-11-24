Ảnh vệ tinh ngày 23-11 cho thấy tàu hộ vệ Merkury của Nga bị lật tại cảng Benghazi, Libya - Ảnh: REUTERS

Ukraine lên tiếng bảo vệ các vụ tấn công tàu Nga tại vùng biển Libya và vịnh Phần Lan cuối tuần qua, bất chấp những lo ngại từ các quốc gia liên quan.

Ukraine khẳng định quyền tự vệ

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-11, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố các tàu hải quân Nga cũng như tàu hàng vận chuyển trang thiết bị quân sự đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Kiev.

Phát biểu được đưa ra sau khi Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNU) có trụ sở tại Tripoli lên án chiến dịch quân sự của Ukraine, khiến tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga bị đánh chìm tại cảng Benghazi, miền đông Libya.

Chính quyền Tripoli tuyên bố không chấp nhận việc Libya bị lôi kéo vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đáp lại, ông Sybiha khẳng định các hoạt động quân sự của Kiev phù hợp với quyền tự vệ được quy định tại Điều 51 Hiến chương Liên hợp quốc.

"Ukraine không lôi kéo bất kỳ ai vào cuộc chiến, cũng không đưa cuộc chiến đến bất kỳ nơi nào khác", ông Sybiha nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Kiev tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng luật pháp quốc tế không giới hạn việc thực thi quyền tự vệ trong phạm vi lãnh thổ nơi xảy ra xung đột. Ông cũng cáo buộc Matxcơva gây nguy hiểm cho các nước thứ ba, khi sử dụng cơ sở hạ tầng dân sự của những nước này phục vụ mục đích quân sự.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khoét sâu chia rẽ tại Libya, quốc gia rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kéo dài kể từ năm 2011.

Hiện ở Libya tồn tại hai chính quyền đối địch. Chính quyền GNU có trụ sở tại thủ đô Tripoli, kiểm soát miền tây và được Liên hợp quốc công nhận, trong khi Chính phủ Ổn định quốc gia (GNS) có trụ sở tại Benghazi, kiểm soát miền đông với sự hậu thuẫn của Chỉ huy quân sự Khalifa Haftar, một đồng minh của Nga.

Chính quyền miền đông Libya đã đề nghị Liên hợp quốc điều tra cáo buộc về sự hiện diện của lực lượng Ukraine tại miền tây nước này, đồng thời thông báo sẽ phối hợp với Nga điều tra các vụ tấn công tàu.

Ngày 24-11, Bộ Ngoại giao Libya tại Tripoli bác bỏ cáo buộc có bất kỳ thỏa thuận nào với phía Ukraine liên quan đến các vụ tấn công trên.

Drone trên biển tiếp cận một con tàu ngoài khơi Benghazi, Libya, hôm 22-11, trong đoạn video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải trên Telegram - Ảnh: REUTERS

Đồng minh kêu gọi Ukraine thận trọng

Không chỉ tại Libya, hoạt động quân sự của Ukraine nhằm vào tàu Nga cũng đang làm dấy lên lo ngại tại châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với Hãng tin Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhằm vào tàu hàng Sparta II của Nga tại vịnh Phần Lan hôm 21-11.

Ông Zelensky khẳng định con tàu là mục tiêu quân sự hợp pháp vì vận chuyển vũ khí.

Vụ việc khiến các tàu của Phần Lan, Estonia và Nga phải phối hợp cứu hộ, dập tắt đám cháy.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận một số đồng minh châu Âu lo ngại về những diễn biến trên Biển Baltic, đồng thời cho biết đã chỉ đạo các bộ trưởng và quân đội tăng cường trao đổi thông tin với các đối tác.

Ngày 24-11, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik nhấn mạnh Ukraine cần tuân thủ luật pháp quốc tế khi tiến hành các hoạt động quân sự, cũng như tôn trọng nhu cầu duy trì ổn định tại các khu vực lân cận Na Uy.

Lời kêu gọi đáng chú ý trong bối cảnh Na Uy là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, với chương trình hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 27 tỉ USD trong giai đoạn 2023 - 2030.