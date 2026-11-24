Ảnh vệ tinh của Hãng Vantor cho thấy tàu Merkury của Nga chìm sau lúc trúng hỏa lực Ukraine, khi đang neo đậu ở cảng Benghazi của Libya ngày 23-11 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng nước này đã dùng 7 xuồng không người lái (drone mặt nước) đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Hải quân Nga đang neo tại căn cứ hải quân ở thành phố Benghazi, miền đông Libya.

Vụ việc được Tổng thống Ukraine khen gợi là "chiến dịch mẫu mực". Tuy nhiên nó cũng lập tức đặt ra một câu hỏi lớn: một nước đang có chiến tranh có được phép đánh tàu của đối phương neo đậu trên lãnh thổ một nước thứ ba, mà ở đây là Libya - quốc gia vốn không phải là một bên trong cuộc chiến?

Đúng mục tiêu, nhưng địa điểm có phù hợp?

Theo Cục An ninh Ukraine (SBU), các drone được đưa tới một vị trí định sẵn rồi phóng đi từ một "tàu mẹ". SBU không nêu rõ "tàu mẹ" này là gì, hay neo đậu và triển khai cuộc tấn công từ đâu.

Theo SBU, Merkury thường xuyên hộ tống các đoàn tàu Nga chở khí tài quân sự nước này, nên là mục tiêu hợp pháp với Ukraine.

Tình hình chia rẽ chính trị ở Libya Libya rơi vào tình trạng chia rẽ kéo dài sau biến động chính trị năm 2011. Năm 2021, chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNU) ra đời từ tiến trình chính trị do Liên hợp quốc dẫn dắt, đặt trụ sở tại thủ đô Tripoli. Chính phủ này có quan hệ thân thiết với Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây. Tuy nhiên tháng 12-2021, cuộc bầu cử theo lịch đã không được tổ chức. Hạ viện Libya tự bầu ra Thủ tướng mới, qua đó thành lập chính phủ Ổn định quốc gia (GNS), đặt trụ sở tại Benghazi. GNS có hậu thuẫn quân sự của tướng Khalifa Haftar - người có quan hệ thân thiết với Nga và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), theo AP. GNS kiểm soát trên thực tế miền đông Libya, nhưng không được quốc tế công nhận. Về pháp lý, Benghazi vẫn là lãnh thổ Libya.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW - Mỹ) khẳng định tàu Merkury đã neo ở đây nhiều ngày, trên hải trình hộ tống các tàu hàng Nga được cho là đang chở hàng quân sự trên Địa Trung Hải.

Trong khi đó chính quyền miền đông Libya khẳng định con tàu đang trên đường về Nga và dừng lại ở Benghazi để tiếp nhiên liệu và tiếp tế, theo một thỏa thuận hợp tác với Matxcơva.

Trả lời AP, một số quan chức Ukraine giấu tên khẳng định con tàu là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Theo họ, vụ tấn công phù hợp với lợi ích chiến lược của Kiev là làm suy yếu nền kinh tế thời chiến của Nga.

Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), khi hai nước có chiến sự, tàu chiến của mỗi bên đều là mục tiêu quân sự của bên kia. Các tàu buôn trực tiếp hỗ trợ hoạt động quân sự của đối phương cũng vậy.

Tuy nhiên vấn đề của cuộc tấn công này nằm ở địa điểm. Merkury bị đánh khi đang nằm trong cảng của Libya, chứ không phải ngoài vùng biển quốc tế.

Do đó việc xác định cuộc tấn công của Kiev là hợp pháp hay không còn phụ thuộc vào các quy định quốc tế liên quan.

Luật quốc tế nói gì?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khen ngợi chiến dịch tấn công tàu Nga trong lãnh thổ Libya là "chiến dịch mẫu mực" - Ảnh: REUTERS

Văn bản bao quát nhất là Hiến chương Liên hợp quốc, nêu rõ cấm dùng vũ lực xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. Quyền tự vệ của Ukraine trước Nga - vốn thường được Kiev viện dẫn - không đồng nghĩa với quyền tấn công trên lãnh thổ Libya.

Một văn bản nền tảng khác trong trường hợp này là Công ước La Haye XIII năm 1907, quy định quyền và nghĩa vụ của các nước trung lập - tức các nước đứng ngoài cuộc chiến - trong chiến tranh trên biển. Cả Nga và Ukraine đều là thành viên của công ước này.

Công ước buộc các nước đang giao chiến phải tôn trọng chủ quyền của nước trung lập. Mọi hành động tấn công trong lãnh hải của nước trung lập đều bị nghiêm cấm.

Văn bản thứ ba thường được nhắc đến là Sổ tay San Remo. Đây là văn bản do các chuyên gia luật, chuyên gia hải quân và quan chức chính phủ từ 24 nước soạn thảo trong giai đoạn 1988 - 1994, qua nhiều cuộc hội thảo do Viện Luật nhân đạo quốc tế tổ chức tại thành phố San Remo (Ý).

Văn bản này không mang tính ràng buộc, nhưng vẫn được nhiều nước viện dẫn làm tham chiếu.

Theo văn bản này, trong vùng biển của nước trung lập, các lực lượng tham chiến bị cấm có hành động thù địch.

Về việc Ukraine tấn công tàu Nga neo đậu trong lãnh thổ Libya, cả hai chính quyền đối địch GNU và GNS đều đã lên tiếng phản đối.

Theo AP, GNS ở miền Đông tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả bằng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, đồng thời mở cuộc điều tra chung với Nga về vụ tấn công.

Trong khi đó GNU ở thủ đô Tripoli, được Liên hợp quốc công nhận và có quan hệ tốt với Ukraine, cũng khẳng định cuộc chiến giữa Matxcơva và Kiev không cho bên nào quyền tiến hành hoạt động quân sự trên lãnh thổ Libya.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Bộ Quốc phòng đang xử lý vụ việc và sẽ thông tin nếu thấy phù hợp. Ông gọi các vụ tấn công của Ukraine nhằm vào tàu Nga là "xu hướng rất nguy hiểm".

Cơ sở pháp lý của Kiev

Ảnh chụp từ video do SBU công bố cho thấy khoảnh khắc drone Ukraine đánh tàu Merkury - Ảnh: AP

Nếu một số điều kiện cụ thể được thỏa mãn, cuộc tấn công của Ukraine vẫn có thể được xem là hợp pháp.

Công ước La Haye XIII cấm các nước giao chiến biến cảng của nước trung lập thành căn cứ hải quân. Tàu chiến chỉ được lưu lại tối đa 24 giờ, trừ khi nước sở tại có quy định khác.

Do đó nếu Merkury thật sự đã ở Benghazi dài ngày và dùng đây làm điểm dừng hậu cần cho các chuyến hộ tống, tính hợp pháp của cuộc tấn công sẽ là vấn đề có thể tranh luận.

Trong những tình huống dạng này, Sổ tay San Remo đặt điều kiện khi một bên tham chiến dùng cảng của nước trung lập làm căn cứ, bên còn lại phải thông báo cho nước trung lập và cho nước này thời gian để tự xử lý vấn đề.

Chỉ khi nước trung lập không làm được và mối đe dọa là nghiêm trọng, cấp bách, việc dùng vũ lực mới được đặt ra.

Tuy nhiên đến nay chưa có thông tin cho thấy Kiev đã thông báo trước cho Libya về vấn đề tàu Merkury. Một tàu hộ vệ neo cách chiến trường hàng nghìn km cũng khó được xem là mối đe dọa cấp bách cho quân đội Ukraine.

Một khả năng khác có thể tạo cơ sở pháp lý cho đòn tấn công là được sự đồng ý của chính quyền sở tại.

Theo AP, lực lượng Ukraine, phần lớn là chuyên gia drone, đã hoạt động ở miền tây Libya trong khoảng một năm qua theo một thỏa thuận ngầm giữa Kiev và Tripoli, có sự hậu thuẫn của phương Tây.

Hãng tin này dẫn lời giới chức Libya cho biết hồi tháng 3, lực lượng này đã tấn công một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Nga trên Địa Trung Hải, gần vùng biển của Malta.

Dù vậy, chưa có nguồn nào cho thấy Tripoli đã chấp thuận vụ tấn công lần này. Chính phủ Tripoli thậm chí còn yêu cầu Kiev "làm rõ chính thức về tính chất và phạm vi các chiến dịch đã công bố".

Bên cạnh đó, Benghazi hiện nằm ngoài tầm kiểm soát thực tế của chính quyền ở Tripoli. Vì vậy, việc Tripoli có quyền đồng ý cho một đòn tấn công giả định tại đây hay không còn là vấn đề gây tranh cãi.

Nhưng dù có thế nào, vụ tấn công cho thấy cuộc chiến Ukraine, đến nay đã sắp hết năm thứ tư, vẫn có nguy cơ lan rộng sang các nước trong khu vực, và thậm chí là xa hơn nữa.

Hiếm có tiền lệ lịch sử Trong lịch sử hiện đại, vụ tấn công tàu đối phương ngay trong vùng biển của nước trung lập đáng chú ý duy nhất là trong chiến tranh Falklands năm 1982. Khi đó Argentina định cử thợ lặn từ Tây Ban Nha sang gắn mìn vào tàu chiến Anh ở Gibraltar. Tuy nhiên, nhóm này đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt trước khi kịp ra tay. Ngoài ra chưa ghi nhận vụ nào sau Thế chiến 2 mà một nước tham chiến đánh tàu chiến đối phương trong cảng của một nước thứ ba.