Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ trưởng Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth vẫn chưa phê duyệt việc chuyển giao khoảng 60 tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống phòng không Patriot, dù Washington trước đó đã đồng ý cung cấp cho Ukraine.

Financial Times (FT) là tờ báo đầu tiên đưa ra thông tin này.

Số vũ khí này gồm các tên lửa PAC-3 dự kiến bàn giao từ tháng 9 đến tháng 12, cùng khoảng 20 tên lửa PAC-2. Tất cả đều đang chờ phê duyệt để bắt đầu chuyển giao.

Ngoài ra, FT còn cho biết kế hoạch xin phép Mỹ để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cũng đang bị đình trệ tại Lầu Năm Góc.

Ukraine đã nhiều lần tuyên bố nước này cần thêm tên lửa đánh chặn ngay lập tức nhằm ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (drone) của Nga.

Một người phát ngôn Lầu Năm Góc chỉ nói với FT rằng chính sách hỗ trợ Ukraine của Mỹ không thay đổi và không bình luận thêm về vấn đề vũ khí.

Trong khi đó, một quan chức Lầu Năm Góc khẳng định Bộ Chiến tranh đã triển khai nhiều hướng hợp tác song song nhằm đẩy nhanh hợp tác công nghiệp xuyên Đại Tây Dương với các đối tác châu Âu và Ukraine về hệ thống Patriot. Các nỗ lực này vẫn đang được tiếp tục.

Hồi tháng trước, Mỹ đã duyệt bán 500 tên lửa PAC-3 trị giá 2,1 tỉ USD cho Kiev, nhưng dự kiến đến đầu những năm 2030 mới bàn giao.