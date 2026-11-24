Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại căn cứ không quân CATAM ở Bogota, Colombia, ngày 18-11 - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với báo Politico ngày 23-11, ông Joe Kasper, người từng giữ chức Chánh Văn phòng của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth trong ba tháng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng khả năng lãnh đạo của ông Hegseth ngày càng suy giảm.

"Khả năng làm việc hiệu quả của ông Pete đã bị hạn chế và chẳng bao lâu nữa, ông ấy sẽ hoàn toàn mất đi năng lực đó. Đã đến lúc ông ấy nên từ chức", ông Kasper nói.

Một loạt chỉ trích

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài gần 1 giờ, ông Kasper chỉ trích hàng loạt quyết định của Bộ trưởng Hegseth, từ việc sa thải các lãnh đạo quân đội hàng đầu, các sĩ quan cấp cao là người da đen và phụ nữ, đến cách điều hành cuộc chiến tại Iran mà ông mô tả là "một mớ hỗn độn".

Vị cựu quan chức cho biết chỉ sau một tuần làm việc tại Lầu Năm Góc, ông đã nhận ra rằng mối quan tâm của Bộ trưởng Hegseth chủ yếu xoay quanh bản thân, thay vì cơ quan mà ông lãnh đạo và những quân nhân đang phục vụ đất nước.

Theo ông Kasper, việc quá chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân khiến ông Hegseth sao nhãng những nhiệm vụ quan trọng của Bộ Chiến tranh.

Ông cũng cho rằng đội ngũ lãnh đạo Lầu Năm Góc đã suy yếu nghiêm trọng sau khi hàng loạt nhân sự chủ chốt bị cách chức hoặc rời nhiệm sở, trong đó có Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll, Tham mưu trưởng Lục quân Randy George và tướng Christopher Donahue, chỉ huy cấp cao nhất của Lục quân Mỹ tại châu Âu.

Ông Kasper nhận định Lục quân Mỹ hiện "gần như không có người lãnh đạo", khi hàng loạt vị trí cấp cao vẫn bị bỏ trống.

Ông cũng lên tiếng về vụ sa thải ba quan chức cấp cao Lầu Năm Góc hồi tháng 4-2025, gồm cố vấn cấp cao Dan Caldwell, Phó Chánh Văn phòng Bộ trưởng Chiến tranh Darin Selnick và Chánh Văn phòng Thứ trưởng Chiến tranh Colin Carroll.

Cả ba bị sa thải vì cáo buộc làm rò rỉ thông tin nội bộ và nhạy cảm cho giới truyền thông.

Dù từng yêu cầu mở cuộc điều tra và đóng vai trò chủ chốt trong việc sa thải ba quan chức trên, ông Kasper giờ đây lại cho biết không có bằng chứng cho thấy những người này từng làm rò rỉ thông tin.

Ông Kasper (phải) giữ chức Chánh Văn phòng của Bộ trưởng Hegseth từ tháng 1 đến 4-2025 - Ảnh: YAHOO

Sức ép gia tăng với ông Hegseth

Đáp lại những chỉ trích trên, một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc cáo buộc ông Kasper là cựu nhân viên bất mãn đang lan truyền những thông tin bịa đặt cho truyền thông.

"Bộ trưởng Hegseth đang hết sức tập trung vào việc khôi phục sức mạnh tác chiến của quân đội và hỗ trợ các binh sĩ, trong khi ông Kasper lại tìm cách bịa đặt quá khứ để che đậy những thất bại trong thời gian tại nhiệm của mình", người này nói.

Những phát biểu của ông Kasper được đưa ra trong bối cảnh vị thế của Bộ trưởng Hegseth trong chính quyền ông Trump đang trở thành chủ đề bàn luận ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis (Đảng Cộng hòa, bang North Carolina) gần đây thừa nhận việc bỏ lá phiếu quyết định giúp ông Hegseth được phê chuẩn là "điều hối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp" của mình.

Dù Tổng thống Trump khẳng định sẽ tiếp tục giữ ông Hegseth ở vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc, bộ trưởng này có thể đối mặt với một nỗ lực luận tội mới khi Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Ông Kasper cũng dự báo thái độ thích đối đầu của Bộ trưởng Hegseth sẽ khiến ông khó hợp tác với Quốc hội và bảo đảm nguồn ngân sách cần thiết cho các ưu tiên quốc phòng.

Theo vị cựu quan chức, ông Hegseth có thể nằm trong nhóm 10% bộ trưởng quốc phòng có thành tích kém nhất lịch sử Mỹ.

"Tôi nghĩ lịch sử sẽ phán xét ông ấy khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì tôi có thể nói", ông Kasper nhận xét.

Ông Joe Kasper quen biết ông Hegseth từ khoảng năm 2010 và giữ chức Chánh Văn phòng cho vị bộ trưởng này từ tháng 1 đến 4-2025. Khi ông Kasper rời nhiệm sở, Bộ trưởng Hegseth khẳng định ông không bị sa thải, đồng thời ca ngợi vị cựu trợ lý đã "làm rất tốt công việc tại Bộ Chiến tranh", và bày tỏ sự biết ơn đối với những đóng góp của ông.