Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin TASS, ngày 23-11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết Washington vẫn đang nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận mới nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi đang xúc tiến việc đó", bà Melania Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với Đài Fox News, bà cũng bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới trước Giáng sinh.

Trước đó, ngày 23-10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Mỹ đã hỗ trợ đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại Oleshky.

Oleshky nằm bên bờ sông Dnipro, thuộc tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine. Thành phố này nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 2-2022.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram rằng quân đội nước này đã ngừng pháo kích về phía Kherson từ 4h sáng 27-10 (giờ Matxcơva) để chuẩn bị cho chiến dịch nhân đạo.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đánh giá tích cực cách triển khai chiến dịch tại Oleshky cũng như sự phối hợp giữa các quan chức phụ trách nhân quyền của hai nước.

Phía Ukraine, Cao ủy Nhân quyền của Quốc hội Ukraine, ông Dmytro Lubinets, cũng xác nhận lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào thời điểm trên. Ông gọi đây là "một bước tiến quan trọng trong các nỗ lực nhân đạo chung của chúng tôi".

Ngày 30-10, hàng chục tấn hàng cứu trợ được phân phát cho người dân địa phương. Theo TASS, những người muốn rời Oleshky đều được tạo điều kiện đến các khu vực khác do Nga kiểm soát hoặc sang khu vực do Ukraine kiểm soát.

Lệnh ngừng bắn kéo dài từ ngày 27-10 đến ngày 1-11 và kết thúc đúng kế hoạch. Bà Melania Trump gọi chiến dịch nhân đạo tại Oleshky là "một thành công lớn", đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo và hợp tác của Nga và Ukraine trong việc thực thi lệnh ngừng bắn.