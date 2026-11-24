Một du khách chụp ảnh tại thành phố Zamość (Ba Lan) - nơi nằm gần khu vực ghi nhận các vụ xâm phạm không phận - Ảnh: FOX NEWS

Theo Đài Fox News ngày 23-11, Mỹ khuyến cáo công dân tại Ba Lan nâng cao cảnh giác sau các vụ xâm phạm không phận "nguy hiểm" ở khu vực đông nam nước này hôm 20-11.

Trong thông báo, cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Ba Lan cho biết đang "theo dõi sát sao tình hình".

Cơ quan này đề nghị công dân làm theo hướng dẫn của nhà chức trách sở tại, đồng thời theo dõi truyền thông địa phương và các thông báo chính thức để cập nhật diễn biến.

Trước đó, ngày 20-11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cáo buộc Nga xâm phạm không phận nước này bằng 3 vật thể, nhiều khả năng gồm hai tên lửa và một máy bay không người lái (drone). Ông gọi đây là hành động "khiêu khích" từ Matxcơva.

Vụ việc xảy ra đúng ngày Ba Lan tổ chức cuộc tập trận có sự tham gia của "Liên minh tự nguyện", gồm các nước đồng minh của Ukraine. Giới chức Ba Lan cho rằng thời điểm xảy ra vụ xâm nhập không phải ngẫu nhiên.

Đến ngày 23-11, các công tố viên Ba Lan xác định cả ba vật thể rơi xuống lãnh thổ nước này hôm 20-11 đều là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski sau đó cho biết NATO sẽ triển khai một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) tới nước này.

Hiện phía Nga chưa lên tiếng về các cáo buộc trên.

Khuyến cáo tại Ba Lan là một trong loạt cảnh báo an ninh Mỹ gửi tới công dân tại châu Âu thời gian gần đây.

Hồi tháng 11, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Kraków (Ba Lan) khuyến cáo du khách Mỹ tránh khu trung tâm lịch sử của thành phố và nâng cao cảnh giác sau khi một tay súng 24 tuổi xả đạn khiến 6 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Cũng trong tháng 11, các Đại sứ quán Mỹ tại London, Berlin, Madrid và Rome khuyến cáo công dân "tránh gây chú ý" và cảnh giác ở những nơi đông người trong mùa lễ hội do lo ngại nguy cơ khủng bố và biểu tình.