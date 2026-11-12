Nội bộ Đảng Dân chủ Mỹ lục đục vì 11 nghị sĩ vắng mặt khi luận tội ông Hegseth

Ông Pete Hegseth tạm thời thoát nguy cơ bị luận tội sau cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ ngày 10-11 - Ảnh: AP

Vắng mặt vì kẹt xe, dự sự kiện

Theo báo New York Times ngày 11-11, làn sóng chỉ trích bùng lên trong nội bộ Đảng Dân chủ sau khi 11 hạ nghị sĩ không tham gia cuộc bỏ phiếu liên quan đến việc luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth một ngày trước đó.

Cuộc bỏ phiếu kết thúc với 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, giúp Đảng Cộng hòa chuyển nghị quyết luận tội sang Ủy ban Tư pháp Hạ viện, qua đó gần như chặn đứng nỗ lực đưa ông Hegseth ra luận tội.

Đáng chú ý, có 11 nghị sĩ Dân chủ và 7 nghị sĩ Cộng hòa vắng mặt trong buổi bỏ phiếu. Dù kết quả sẽ không thay đổi nếu tất cả những người này bỏ phiếu theo lập trường đảng mình, sự vắng mặt của các nghị sĩ Dân chủ vẫn gây bất bình vì làm suy yếu hình ảnh đoàn kết của đảng trong một cuộc đối đầu quan trọng với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tại cuộc họp kín ngày 11-11, Hạ nghị sĩ Katherine Clark - nhân vật số hai trong ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện - đã khiển trách những người vắng mặt.

Bà nhấn mạnh việc có mặt và bỏ phiếu là trách nhiệm cơ bản nhất của một nghị sĩ, ngoại trừ những trường hợp bệnh nặng hoặc khẩn cấp.

Bà Katherine Clark, phó lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ - Ảnh: AP

Trong số những người vắng mặt có cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, được cho là đang tham dự lễ trao giải tại California. Một số nghị sĩ khác viện dẫn lý do kẹt xe, vấn đề sức khỏe hoặc tình huống khẩn cấp cá nhân.

Một số nghị sĩ còn cáo buộc Đảng Cộng hòa kết thúc cuộc bỏ phiếu quá sớm, dù thời gian bỏ phiếu thực tế kéo dài 27 phút, thay vì 15 phút như dự kiến.

Những lời giải thích này không xoa dịu được sự bất bình. Hạ nghị sĩ Pat Ryan cho biết ông đã xuất viện sau ca phẫu thuật lưng để kịp tham gia bỏ phiếu, qua đó nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi thành viên Quốc hội.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Sydney Kamlager-Dove của bang California chỉ trích các đồng nghiệp vắng mặt, cho rằng không có lý do gì để Đảng Dân chủ đánh mất cơ hội thúc đẩy luận tội chỉ vì vấn đề tham dự.

Một người biểu tình cầm bảng yêu cầu luận tội ông Hegseth bên ngoài Điện Capitol ngày 10-11 - Ảnh: REUTERS

Phép thử với ban lãnh đạo Đảng Dân chủ

Vụ việc diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, khi Đảng Dân chủ vừa giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3-11.

Thay vì tập trung ăn mừng chiến thắng và chuẩn bị chương trình nghị sự trước khi tiếp quản Quốc hội vào tháng 1-2027, đảng này lại phải đối mặt với những câu hỏi về khả năng điều phối và duy trì kỷ luật nội bộ.

Theo Wall Street Journal, một số nghị sĩ Dân chủ trong các cuộc trao đổi riêng đã xem kết quả bỏ phiếu là sai sót trong công tác điều phối của lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries và bà Katherine Clark, người phụ trách vận động và kiểm đếm phiếu.

Khi nghe tin về tình trạng kẹt xe ở thủ đô Washington DC, bà Clark được cho là đã cùng các trợ lý gọi điện và nhắn tin cảnh báo những nghị sĩ khác tìm đường thay thế để đến Hạ viện đúng giờ.

Trong khi đó, ông Jeffries ban đầu thừa nhận chưa nắm rõ nguyên nhân các nghị sĩ vắng mặt. Đến ngày 11-11, ông cho biết đã trao đổi với một số người liên quan, nhưng từ chối tiết lộ nội dung.

Ông Hakeem Jeffries trả lời báo giới tại Điện Capitol ngày 10-11, sau cuộc bỏ phiếu liên quan đến việc luận tội Bộ trưởng Pete Hegseth - Ảnh: AFP

Sự việc càng đáng chú ý bởi Đảng Cộng hòa trước đó cũng lo ngại nguy cơ một số thành viên bỏ phiếu trái với lập trường đảng, nhất là những nghị sĩ vừa thất bại trong cuộc bầu cử và không còn chịu nhiều áp lực về tương lai chính trị.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa cuối cùng vẫn giữ được sự đoàn kết cần thiết để bảo vệ ông Hegseth.

Dù vậy, ông Jeffries khẳng định vụ việc chưa khép lại, đồng thời tuyên bố việc luận tội Bộ trưởng Chiến tranh sẽ là một trong những ưu tiên khi Đảng Dân chủ tiếp quản Hạ viện vào năm tới.

Chiến thắng bầu cử dù mang lại cho đảng này quyền lực lớn hơn tại Quốc hội, nhưng để chuyển hóa lợi thế đó thành khả năng giám sát chính quyền Trump, ban lãnh đạo Dân chủ sẽ cần phải bảo đảm sự thống nhất và kỷ luật trong từng cuộc bỏ phiếu.