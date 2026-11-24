Binh sĩ Ba Lan tham gia tập trận tại thao trường Orzysz ở đông bắc nước này ngày 24-6 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 24-11, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết một máy bay không người lái (drone) của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong thời gian ngắn hôm 23-11, khi Matxcơva tiến hành cuộc tấn công nhằm vào miền tây Ukraine.

"Rất khó để cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Do đó chúng tôi nhận định đây là hành động có chủ đích", ông Zalewski nói.

Khoảng 23h ngày 23-11 theo giờ địa phương, giới chức Ba Lan đã phát cảnh báo không kích tại một số khu vực thuộc vùng Lublin ở miền đông nước này, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng không như một biện pháp phòng ngừa.

Quân đội Ba Lan đã theo dõi và được cấp phép bắn hạ chiếc drone. Tuy nhiên, sau khi thiết bị này chuyển hướng về phía đông, lực lượng quân sự quyết định không khai hỏa do lo ngại các mảnh vỡ có thể gây thiệt hại cho dân thường.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Stanislaw Wziatek cho biết đây là drone trinh sát của Nga và thiết bị này đã bay qua khu vực đông dân cư.

Đại sứ quán Nga tại Warsaw chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hàng loạt sự cố liên quan đến Nga trong những ngày gần đây làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Matxcơva và các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, ngày 20-11, giới chức Ba Lan thông báo đã xác định được 3 vật thể bay rơi xuống khu vực đông nam nước này là tên lửa hành trình của Nga, trong lúc Matxcơva tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev.

Một ngày sau, Moldova và Phần Lan cũng lần lượt thông báo về các vụ drone và trực thăng Nga xâm phạm hoặc nghi xâm phạm không phận hai nước.

Trong khi đó, ngày 23-11, Matxcơva cáo buộc Estonia thực hiện hàng loạt hành động thù địch có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh trực tiếp, sau khi quốc gia thành viên NATO này tuyên bố đóng cửa biên giới trên bộ với Nga.

Trước những diễn biến trên, NATO dự kiến sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm AWACS tới Ba Lan, như một phần trong các biện pháp ứng phó sau vụ tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ nước này.