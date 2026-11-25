Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hungary Peter Magyar ở thành phố Berehove, Ukraine ngày 24-11-2026 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, chia sẻ với các quan chức vùng ngày 24-11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Chính phủ Ukraine đã đạt được cam kết hỗ trợ khoảng 90 tỉ euro từ Liên minh châu Âu (EU) cho năm 2027, đồng thời đang đàm phán để tìm nguồn cho 25 tỉ euro còn lại.

"Ukraine cần ít nhất 115 tỉ euro trong năm tới để trụ vững trước cuộc chiến" - ông Zelensky nói.

Trong bối cảnh cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ năm, Ukraine phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng và phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự, tài chính từ các đồng minh phương Tây để có thể tiếp tục chiến đấu.

EU hiện là bên hỗ trợ tài chính lớn nhất cho Ukraine. Tuần trước, khối này công bố kế hoạch vay thêm 45 tỉ euro để hỗ trợ nền kinh tế và các hoạt động quân sự của Ukraine.

Ngoài ra, Ukraine còn được hưởng 45 tỉ euro từ gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỉ euro mà EU phê duyệt hồi tháng 12-2025. Gói này dự kiến được giải ngân trong hai năm 2026 và 2027.

"Ủy ban châu Âu đã đề xuất phương án bảo đảm nguồn tài chính này và chúng tôi đang nỗ lực bảo đảm Liên minh châu Âu ủng hộ phương án đó" - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói với các quan chức: "Chúng ta cần tìm thêm 25 tỉ euro. Tôi tin rằng chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này".

Đến nay cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết vừa qua đã đạt được một số tiến triển trong cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, nhưng phía Mỹ nói rằng hai bên vẫn còn bất đồng về những vấn đề lớn, trong đó có lãnh thổ.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết phía các đặc phái viên Mỹ đang duy trì tham vấn chặt chẽ với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu về những bước đi tiếp theo.