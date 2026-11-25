Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner - Ảnh: TASS

Theo Hãng tin TASS, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New York Magazine ngày 24-11, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai những bất đồng trên bàn đàm phán có thể "phản tác dụng".

Một trong những bất đồng được nhắc đến liên quan đến đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp dầu diesel cho Mỹ để đổi lấy nới lỏng trừng phạt. Trong cuộc gặp với phái đoàn Ukraine tại Miami, ông Kushner cho biết ông Trump định chấp nhận đề xuất này.

Tuy nhiên Tổng thống Ukraine lập tức phản đối và cho rằng Kiev bị đối xử bất công. Đáp lại phản ứng của ông Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ukraine nên "có tổng thống mới".

Ông Kushner cho biết ông thông cảm với nhà lãnh đạo Ukraine và thậm chí từng tìm cách thuyết phục Tổng thống Trump ngừng công khai chỉ trích ông Zelensky, song ông cho rằng cách thức đàm phán của nhà lãnh đạo Ukraine không hiệu quả.

Theo Đặc phái viên Mỹ, việc tìm cách thuyết phục ông Trump thôi chỉ trích ông Zelensky, cũng như nỗ lực chấm dứt chiến sự đều nhằm mục đích "bảo vệ lợi ích của Ukraine".

Theo báo Kyiv Post, cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Kushner cho biết bên cạnh việc đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, hiện ông còn hướng tới một mục tiêu rộng hơn là xây dựng lại quan hệ giữa Matxcơva và châu Âu.

Ông gọi việc "thiết lập lại quan hệ giữa Nga và châu Âu để chấm dứt tình trạng gây hấn triền miên" là thành quả lớn mà các cuộc đàm phán hòa bình có thể mang lại. Ông hy vọng khi quan hệ được thiết lập, các nước có thể chung sống hòa bình và nối lại giao thương.

Với Ukraine, Đặc phái viên Mỹ cho rằng chấm dứt giao tranh có thể mở ra những cơ hội kinh tế mới. Ông nói đã trao đổi với ông Zelensky về cách để Ukraine có được các bảo đảm an ninh vững chắc và chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế.

"Điều tôi muốn nói với ông Zelensky là hãy cùng tìm cách chấm dứt chiến tranh và có được bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine. Khi đó, ông có thể tập trung phát triển kinh tế và trực tiếp dẫn dắt công cuộc tái thiết đất nước", ông Kushner cho hay.