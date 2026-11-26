Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (thứ hai từ trái sang) và Jared Kushner (trái) trước cuộc hội đàm tại Matxcơva ngày 5-9-2026 - Ảnh: AFP

Theo tờ Hill, trong cuộc phỏng vấn trên podcast MD Meets hôm 25-11, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "kiện tướng chính trị".

"Tổng thống Putin là người rất có tổ chức... Chắc chắn ông ấy là một kiện tướng chính trị", ông Kushner - người đã đại diện Mỹ làm trung gian cho các cuộc đàm phán Nga - Ukraine - nhấn mạnh.

Đặc phái viên Mỹ mô tả nhà lãnh đạo Nga là "nhân vật mang tính lịch sử" và luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng trong các cuộc thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột.

"Ông ấy ghi chép rất nhiều khi chúng tôi trao đổi, sau đó truyền đạt lại một cách rất cụ thể. Rõ ràng ông ấy hiểu rất sâu sắc các vấn đề và có những quan điểm hết sức mạnh mẽ", ông Kushner kể.

Theo đánh giá của ông Kushner, Tổng thống Putin không chỉ muốn hòa bình mà còn muốn tận dụng các cuộc đàm phán để "cố gắng thay đổi mối quan hệ với Mỹ", qua đó tạo ra "một khởi đầu mới".

Hồi đầu tháng 11, Matxcơva và Kiev đã tiến hành đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ tại Abu Dhabi. Dù không đạt được đồng thuận mang tính bước ngoặt, nhưng hai nước đã nhất trí thực hiện một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn.

Ông Kushner cũng cho biết các nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý để châu Âu tham gia đàm phán hòa bình sau chuyến thăm Matxcơva của ông.

Ông nói thêm phía Nga sẵn sàng chấp nhận việc Ukraine duy trì các bảo đảm an ninh vững chắc, tức những cam kết có tính ràng buộc và khả năng thực thi nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn trong tương lai.

Ông Kushner nói rằng ông hiểu được sự "hoài nghi và không tin tưởng" về việc Nga thực sự duy trì lập trường này, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi động đối thoại giữa châu Âu và Điện Kremlin.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ông Kushner khẳng định Tổng thống Putin đã đồng ý không sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh không hề có ý định thực hiện việc này.

Đặc phái viên Mỹ cũng đổ lỗi cho châu Âu về cuộc chiến hiện nay. Theo ông, thế giới đang sống trong "một thời điểm cực kỳ nguy hiểm". Mặc dù chiến sự Nga - Ukraine về mặt địa lý chỉ giới hạn trong phạm vi Ukraine, nhưng trên thực tế, nó đã biến thành một cuộc xung đột ủy nhiệm, trong đó Liên minh châu Âu (EU) cung cấp tài chính và vũ khí cho Kiev để đối đầu với Nga.