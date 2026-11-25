Hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff dự một cuộc họp báo ở Berlin (Đức) - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 25-11, tờ Financial Times đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã âm thầm gác lại các đề xuất hợp tác kinh doanh, nhằm thuyết phục Nga chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Động thái này diễn ra sau khi Matxcơva tỏ ra ít quan tâm đến các dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và hàng không.

Dẫn lời 5 quan chức thạo tin, Financial Times cho biết hai đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner đã nói với giới chức châu Âu rằng hợp tác giữa các doanh nghiệp không còn là trọng tâm trong đề xuất Washington đưa ra với Matxcơva.

Hồi tháng 10, Reuters đưa tin các quan chức cấp cao Nga và Mỹ, trong đó có ông Kushner, đã thảo luận khả năng để một nhà đầu tư Mỹ tham gia dự án đường ống Nord Stream. Hệ thống này từng vận chuyển khí đốt sang Đức trước khi chiến sự ở Ukraine nổ ra.

Theo Financial Times, trong quá trình làm trung gian tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, ông Kushner xem hợp tác kinh doanh là một yếu tố then chốt để lập lại hòa bình.

Ông từng đề xuất các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào những dự án dầu mỏ và sản xuất titan tại Nga sau khi chiến sự kết thúc.

Giới chức Nga ban đầu được cho là phản hồi tích cực, nhưng về sau tỏ ra ít quan tâm hơn. Theo truyền thông Mỹ, Matxcơva vẫn yêu cầu Kiev nhượng lãnh thổ và chấp nhận những nhượng bộ khác để đổi lấy hòa bình.

"Phía Nga đã thể hiện khá rõ rằng họ không mặn mà với những đề xuất kiểu này", một quan chức nói với tờ báo.

Trước đó hồi tháng 10, Mỹ và Nga đã có một thỏa thuận về nhiên liệu. Cụ thể, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga sau khi Matxcơva đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu nhằm hạ giá nhiên liệu.