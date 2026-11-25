Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Theo báo Kyiv Post, nhà lãnh đạo Ukraine ngày 24-11 đã phản hồi đề xuất của ông Lukashenko về việc cùng bay tới Matxcơva để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố sẽ đóng vai trò là người bảo đảm an ninh.

Thay vào đó, ông Zelensky gợi ý ông Lukashenko nên đưa ông Putin đến Kiev, đồng thời khẳng định cả hai sẽ được bảo đảm đón tiếp an toàn vì đây là chuyến thăm phục vụ mục đích đàm phán.

Theo Đài RBC-Ukraine, Tổng thống Ukraine cũng gọi đề xuất bay tới Matxcơva của ông Lukashenko là thiếu nghiêm túc.

Ông Zelensky lưu ý rằng Ukraine đang trong tình trạng chiến sự và các cuộc đối thoại như vậy không thể diễn ra tại cả Matxcơva lẫn Kiev.

Ông Zelensky đặt câu hỏi việc bay tới Matxcơva có ý nghĩa gì và chuyến đi như vậy nhằm phục vụ mục đích nào.

Theo ông Zelensky, những sáng kiến “thiếu tính xây dựng” như vậy chỉ làm nhiễu loạn không gian thông tin và không giúp đưa cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiến gần hơn tới hồi kết.

Trước đó, Tổng thống Belarus đã đề xuất đi cùng Tổng thống Zelensky bay tới Matxcơva.

Ông Lukashenko đưa ra đề xuất trên trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Point (Pháp), được ghi hình ngày 17-11. Hãng thông tấn BelTA cho biết toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn dự kiến được công bố vào ngày 25-11.

Trong phần nội dung phỏng vấn được công bố trước, ông Lukashenko nói: "Tôi và ông Zelensky có thể cùng lên máy bay và bay đến Matxcơva. Chỉ hai chúng tôi, với việc tôi bảo đảm an ninh cho ông ấy và mọi thứ khác".

Tuy nhiên, chính ông cũng tin rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ không đồng ý với đề xuất này.

"Nếu ông ấy không chấp nhận, cứ để ông ấy tiếp tục cuộc chiến, tự mình ra tiền tuyến, cầm khẩu súng Kalashnikov mà chiến đấu. Chiến sự vẫn đang tiếp diễn và cần phải chấm dứt" - ông nói thêm.

Tổng thống Putin từng đánh tiếng mời người đồng cấp Zelensky đến thủ đô Matxcơva để đàm phán. Tuy nhiên phía Ukraine đã từ chối.