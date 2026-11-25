Ảnh chụp vị trí được cho là nơi Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng drone nhằm vào Nhà máy lọc dầu Syzran thuộc tỉnh Samara, Nga - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG UKRAINE/FACEBOOK

Căn cứ Savasleyka của Nga là nơi đồn trú của các máy bay MiG-31K được sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm và máy bay ném bom Su-34.

Nga thường xuyên sử dụng loại tên lửa siêu vượt âm này trong các cuộc tấn công nhằm vào thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Hiện Nga chưa bình luận về thông tin Ukraine đánh trúng 5 máy bay tại căn cứ không quân Savasleyka.

Ngoài ra, Kiev cũng triển khai đợt tấn công vào Nhà máy lọc dầu Kuibyshev và Nhà máy lọc dầu Syzran thuộc tỉnh Samara, gây bùng phát các đám cháy và làm hư hại một số cơ sở hạ tầng chưng cất dầu, theo Kyiv Post.

Cả hai nhà máy lọc dầu này đều thuộc Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga, với tổng công suất chế biến dầu thô hằng năm lên đến hơn 15 triệu tấn.

Sau cuộc tấn công, chính quyền tỉnh Samara xác nhận khu vực này hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) quy mô lớn trong đêm 24-11.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Nga chưa công bố mức độ thiệt hại tại hai nhà máy lọc dầu Kuibyshev và Syzran.

Về phía Matxcơva, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-11 cho biết quân đội nước này đã tấn công các cơ sở sản xuất và lưu trữ drone, hệ thống robot mặt đất của Ukraine trong 24 giờ qua, theo Hãng tin Tass.

Bên cạnh đó, Matxcơva cũng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở công nghiệp quân sự và tàu thuyền tham gia hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Ukraine đã tổn thất khoảng 1.050 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên toàn bộ các mặt trận trong 24 giờ qua. Matxcơva cũng thông báo đã đánh chặn và phá hủy 863 drone của đối thủ.