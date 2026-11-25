Thủ tướng Friedrich Merz phát biểu ở phiên tranh luận về ngân sách năm 2027 tại Hạ viện Đức ở Berlin ngày 25-11 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 25-11, phát biểu tại Hạ viện Đức trong cuộc tranh luận về dự thảo ngân sách năm 2027, Thủ tướng Friedrich Merz đã bảo vệ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và duy trì viện trợ tài chính cho Ukraine, bất chấp sức ép từ các đảng đối lập.

Trước đó Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu, hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trên toàn quốc, và Đảng Die Linke cánh tả đã kêu gọi chấm dứt viện trợ quân sự cho Kiev.

"Nga biết rất rõ mình muốn gì. Những gì Nga muốn không chỉ dừng lại ở Ukraine", ông Merz nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Đức cáo buộc Nga đang có những hành động leo thang tại khu vực Baltic, Ba Lan, Biển Đen, trong không gian vũ trụ và ngay trên lãnh thổ Đức.

Matxcơva chưa lên tiếng về những cáo buộc trên. Nga từng nhiều lần phủ nhận ý định đối đầu quân sự với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời khẳng định các hành động tại Ukraine chỉ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia của chính họ.

Thời gian qua, Đức và nhiều quốc gia châu Âu đã cáo buộc Nga đứng sau hàng loạt vụ tấn công mạng và phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực. Matxcơva bác bỏ tất cả những cáo buộc này.

Bên cạnh đó Thủ tướng Merz cũng khẳng định việc nước này hỗ trợ Ukraine cũng mang lại lợi ích an ninh cho chính mình, đặc biệt thông qua việc học hỏi những tiến bộ của Kiev trong lĩnh vực công nghệ dân sự và quốc phòng.

Đức hiện là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine tại châu Âu. Tuy nhiên sự ủng hộ của người dân đối với chính sách này đang ngày càng suy giảm, do áp lực chi phí sinh hoạt.

Kết quả thăm dò công bố ngày 24-11 cho thấy hơn một nửa người Đức hiện phản đối tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev.

Theo dự thảo ngân sách năm 2027, Berlin đặt mục tiêu tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên hơn 200 tỉ euro (228 tỉ USD) vào năm 2030, tương đương 3,7% GDP, phù hợp với các cam kết đối với NATO.