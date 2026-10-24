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Thủ tướng Đức cảnh báo về ‘mối đe dọa rất lớn’ từ Nga

tác giả
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG
DƯƠNG KHANG

Ngày 24-10, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo nước này đang phải đối mặt với áp lực từ các đảng phái có xu hướng cực đoan và các thế lực thù địch bên ngoài.

Thủ tướng Đức cảnh báo về ‘mối đe dọa rất lớn’ từ Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại đại hội của Liên minh xã hội Cơ Đốc giáo (CSU) - đảng liên minh tại bang Bavaria của Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU) bảo thủ do ông lãnh đạo, Thủ tướng Merz nhấn mạnh đến "mối đe dọa rất lớn" từ Nga khi cho rằng Matxcơva đang tìm cách gây bất ổn tại Đức.

Đây không phải lần đầu nhà lãnh đạo Đức bày tỏ quan ngại đối với Nga, Hãng Reuters đưa tin.

Hôm 21-10, ông Merz từng nói rằng ảnh hưởng của Nga đối với xã hội Đức hiện là mối quan ngại lớn nhất của ông, đồng thời cảnh báo Matxcơva đang thành công trong việc gây bất ổn tại các nước châu Âu.

“Điều khiến tôi lo ngại nhất lúc này không phải là nền kinh tế, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ hay Trung Quốc. Mối quan ngại lớn nhất của tôi là tác động của Nga đối với xã hội chúng ta và cách họ đang thành công trong việc gây bất ổn tại các nước chúng ta” - ông Merz chỉ rõ.

Theo Thủ tướng Đức, mối đe dọa không chỉ giới hạn ở các chiến dịch tung tin sai lệch mà còn bao gồm những vụ tấn công bị nghi nhằm vào cơ sở hạ tầng, cũng như các hoạt động can thiệp vào hệ thống Internet và thông tin liên lạc, Hãng Anadolu đưa tin.

“Những việc này đang diễn ra hằng ngày” - ông Merz nói, đồng thời cho rằng người dân Đức vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa.

Cảnh báo của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh quân đội Đức gần đây vừa nâng mức đánh giá nguy cơ xảy ra các hoạt động phá hoại do Nga tiến hành nhằm vào quân nhân và cơ sở quân sự của nước này lên mức “nghiêm trọng”, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo nội bộ.

Nga chưa lên tiếng về phát ngôn mới nhất của ông Merz.

Tại đại hội CSU ngày 24-10, Thủ tướng Merz khẳng định các đảng phái mang trọng trách phải thúc đẩy những cải cách kinh tế nhằm củng cố sự ổn định xã hội của nước Đức.

Thủ tướng Merz tái khẳng định quyết tâm duy trì chính sách "bức tường lửa", theo đó các đảng chính trị chủ lưu tại Đức không hợp tác với đảng cực hữu Giải pháp thay thế cho nước Đức (AfD), đồng thời phản đối mọi đề xuất thay đổi chính sách này.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện một số tiếng nói trong nội bộ liên minh kêu gọi tìm kiếm cơ hội hợp tác với lực lượng cực hữu này.

"Bất kỳ ai cảm thấy họ phải bỏ phiếu cho những người này đều không có chỗ trong liên minh của chúng ta. Họ không có vị trí nào giữa chúng ta" - ông Merz nhấn mạnh trước các đại biểu của Đảng CSU.

Thủ tướng Đức cảnh báo về ‘mối đe dọa rất lớn’ từ Nga - Ảnh 3.Đức bắt nghi phạm làm gián điệp cho Nga, tiết lộ người này là công dân Ukraine

Ngày 22-10, cảnh sát Đức bắt giữ một người đàn ông Ukraine với cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo Nga, tập trung thu thập "thông tin liên quan đến quân sự".

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DƯƠNG KHANG
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    Chủ đề: Đức châu Âu Thủ tướng Nga mối đe dọa từ Nga

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