Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte - Ảnh: REUTERS

Ngày 25-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte có cuộc hội đàm kín tại dinh thự Mar-a-Lago (thành phố Palm Beach, bang Florida).

Nhà Trắng phát tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo, cho biết cuộc gặp “xuất sắc” và “có tác động rất lớn” này tập trung vào các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.

"Chúng tôi thảo luận về việc Nga cần tránh những hành động có thể khiến chiến sự lan rộng, dù là cố ý hay vô tình, đồng thời nhấn mạnh phải sớm chấm dứt cuộc chiến bằng một giải pháp hòa bình" - tuyên bố chung nêu rõ.

Tuyên bố chung không nêu cụ thể nội dung hai nhà lãnh đạo trao đổi về Iran.

Theo tuyên bố chung, ông Trump và ông Rutte cũng thảo luận về việc tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư vào Mỹ cũng như trên toàn NATO.

Cuộc hội đàm tại Florida đồng thời diễn ra trước thềm thời điểm người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth dự kiến công bố bản rà soát về sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại châu Âu trong những tuần tới.

Lời kêu gọi chung của ông Trump và ông Rutte được đưa ra bất chấp việc nhà lãnh đạo Mỹ từng mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin là “bạn của tôi” trong cuộc gặp tại Trung Quốc vào tuần trước.

Chia sẻ với Đài Fox News trước thềm cuộc gặp với ông Trump cùng ngày, ông Rutte khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phải bao gồm các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

“Khi cuộc chiến kết thúc, lý tưởng nhất là bằng một thỏa thuận hòa bình, hoặc nếu không thể thì là một lệnh ngừng bắn dài hạn, chúng ta cần bảo đảm rằng Ukraine có được các bảo đảm an ninh trong tương lai” - ông nói.

“Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta phải bảo đảm Ukraine có đủ những gì cần thiết để tiếp tục chiến đấu, duy trì hiệu quả và tạo sức ép tối đa lên phía Nga” - ông Rutte nói thêm.

Phía Nga chưa lên tiếng về tuyên bố chung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng cảnh báo rằng Matxcơva sẽ trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Hôm 23-11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng chính Ukraine và các nước thành viên NATO đã tạo ra những tình huống khiến Nga phải cân nhắc khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân.

Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng khi cân nhắc các biện pháp như vậy, Tổng thống Nga “luôn phân tích toàn diện mọi yếu tố, cân nhắc mức độ tương xứng giữa thiệt hại thực tế phải gánh chịu và các biện pháp đáp trả”.