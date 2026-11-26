Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong ảnh chụp tại Islamabad, Pakistan ngày 16-11-2026 - Ảnh: AFP

"Nhân vật hiếu chiến này ngang nhiên cáo buộc Iran phát triển và che giấu những loại vũ khí ghê tởm như vậy trong các nhà máy dược phẩm.

Mục đích thật táo tợn: Đánh lừa Mỹ để nước này phải tham gia thêm một cuộc chiến nữa thay mặt Israel" - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên nền tảng X ngày 25-11.

Theo Hãng tin AFP, trong nhiều năm qua, Israel cáo buộc Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, hôm 24-11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz còn cho rằng Tehran đang chế tạo vũ khí hóa học và tuyên bố sẽ ngăn Tehran sở hữu loại vũ khí này.

"Iran đang trong quá trình phát triển vũ khí hóa học, nhưng chưa đạt được năng lực tấn công Israel bằng loại vũ khí này" - ông Katz nêu trong tuyên bố được Đảng Likud của ông đăng trên ứng dụng Telegram.

Vị bộ trưởng nói: "Chúng ta không được để điều này tiếp diễn".

Tuy nhiên, ông Avigdor Liberman - đồng minh thân cận của chính khách Gadi Eisenkot, người đang được kỳ vọng trở thành thủ tướng Israel - hôm 25-11 cho rằng chưa cần thiết phải tấn công Iran ngay lập tức, đồng thời đặt nghi vấn về ý đồ của chính quyền hiện tại.

Ông Avigdor Liberman cho rằng Thủ tướng lâm thời Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz bị "ham muốn quyền lực" chi phối đến mức "mất trí".

"Những tuyên bố về việc Iran sở hữu vũ khí hóa học là vấn đề nghiêm trọng, nhưng xét từ góc độ tình báo và tác chiến, không có cơ sở nào biện minh cho một cuộc tấn công đơn phương của Israel trong thời điểm hiện tại" - ông Liberman viết trên nền tảng X.

Iran đã bác bỏ cáo buộc của Israel, gọi đó là tuyên truyền. Tuần trước, ông Araghchi cũng gọi những đồn đoán về việc Iran lên kế hoạch sử dụng vũ khí hóa học là "nhảm nhí".