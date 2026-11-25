Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Đài NBC News ngày 24-11 dẫn các nguồn thạo tin cho biết các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tranh luận nội bộ về phương án nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo cấp cao của Iran, cụ thể là những nhân vật có lập trường cứng rắn.

Những quan chức ủng hộ đề xuất này lập luận rằng phương án trên có thể giúp Tổng thống Trump chấm dứt cuộc chiến.

Theo nhóm này, việc Mỹ nhắm vào các lãnh đạo Iran sẽ buộc những người còn lại trong chính quyền Tehran phải nhận thức rõ nguy cơ bị Mỹ nhắm mục tiêu bất cứ lúc nào.

Ngược lại, các quan chức phản đối đề xuất cảnh báo động thái này có thể khiến những nhân vật còn lại nắm quyền tại Iran càng thêm cứng rắn, đồng thời làm suy yếu uy tín của Mỹ trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

Một số lãnh đạo quân sự Mỹ cũng cảnh báo việc nhắm vào giới lãnh đạo Iran có thể đẩy các quan chức Mỹ vào tình thế nguy hiểm hơn.

Các nguồn tin cho hay Tổng thống Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về các bước đi tiếp theo và đang cân nhắc nhiều phương án, gồm khả năng tung đòn quân sự mới với quy mô lớn.

Khả năng loại bỏ các lãnh đạo cấp cao của Iran từ lâu đã nằm trong số các lựa chọn được trình lên Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ý tưởng này đã được đưa ra thảo luận trở lại trong những tuần gần đây khi ông Trump xem xét các giải pháp nhằm kết thúc cuộc chiến.

Các chuyên gia về Iran và giới chức Mỹ suy đoán những mục tiêu tiềm năng bị tấn công (nếu có) có thể bao gồm các cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg, hạ tầng dầu khí trên đảo Qeshm, cũng như tại núi Pickaxe (nghi là nơi Iran đặt các cơ sở làm giàu hạt nhân).

Theo quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận, chiến dịch nhắm vào giới lãnh đạo Iran đòi hỏi thông tin tình báo có độ chính xác và tin cậy rất cao, đủ để xác định chính xác vị trí và nhận diện mục tiêu trước khi tiến hành đòn quyết định.

Chính phủ Mỹ và Iran đều chưa lên tiếng về thông tin trên.

Mới đây, Tổng thống Trump hôm 21-11 nói ông dự định đạt được thỏa thuận "lâu dài" với Iran, song cũng khẳng định không để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông cũng tuyên bố không mặn mà chuyện thay đổi quyền lực ở Iran, song đánh giá đội ngũ lãnh đạo mới ở Tehran "lý trí hơn" dù vẫn khó đàm phán.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày 21-11 nói rằng Tehran và Washington đang trao đổi qua trung gian hướng tới một thỏa thuận ngăn chiến tranh tái diễn, đồng thời yêu cầu Mỹ đàm phán nghiêm túc.