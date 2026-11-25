Tấm áp phích có hình Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại thủ đô Tehran - Ảnh: AFP

Trong thông điệp ngày 24-11, ông Mojtaba Khamenei cho rằng việc gia tăng dân số trong tương lai, đồng thời duy trì các tiêu chí về số lượng và chất lượng, có ý nghĩa quan trọng đối với sức mạnh và sự phát triển của Iran.

“Trong số những yếu tố then chốt góp phần tạo nên sức mạnh quốc gia, sự tiến bộ và mục tiêu xây dựng một nước Iran hùng mạnh hơn bao giờ hết, yêu cầu cấp thiết về việc gia tăng dân số tương lai có tầm tối quan trọng” - Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Mojtaba Khamenei.

Theo ông, chính sách này không chỉ giúp khai thác tiềm năng quốc gia, mở rộng cơ hội trong các lĩnh vực khoa học, văn hóa, kinh tế và xã hội, mà còn góp phần ứng phó với những mối đe dọa từ bên ngoài.

“Đây cũng là nhân tố có sức ảnh hưởng trong việc đẩy lùi và loại bỏ các mối đe dọa cùng ý đồ xấu xa của kẻ thù” - ông nhấn mạnh.

Lãnh tụ tối cao Iran nhận định một thời gian dài thiếu quan tâm đến vấn đề dân số trong hoạch định và quản lý quốc gia đã gây ra những hệ quả bất lợi. Tuy nhiên, một số biện pháp được triển khai gần đây đã tạo cơ hội để người dân và giới chức nhìn nhận vấn đề này sâu sắc hơn.

Ông nhấn mạnh việc điều chỉnh xu hướng dân số cần được thực hiện song song với cải thiện cơ sở hạ tầng và củng cố nền tảng gia đình.

Trong đó, các chính sách về nhà ở, hàng hóa và dịch vụ cần tính đến nhu cầu của cả gia đình, trong khi những lĩnh vực như thực phẩm, quần áo và chăm sóc sức khỏe cần đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân.

Ông Mojtaba Khamenei kêu gọi chú trọng tạo điều kiện cho thanh niên kết hôn sớm, bảo đảm sức khỏe người dân, hỗ trợ sinh con, xây dựng văn hóa coi trọng gia đình và nhân rộng những mô hình gia đình thành công. Ông cũng cho rằng cần giải thích rõ những chính sách này cho toàn thể người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Theo Lãnh tụ tối cao Iran, những người mong muốn một tương lai tươi sáng cho đất nước cần chung tay bảo đảm sự tiếp nối các thế hệ người Iran.

Ông bày tỏ hy vọng Iran có thể khắc phục những hạn chế từ các chính sách dân số trước đây, kiên trì theo đuổi mục tiêu gia tăng dân số trẻ và đặt gia đình ở vị trí trung tâm trong nỗ lực này.