Giáo hoàng Leo XIV khuyên giới trẻ kết hôn và sinh con

Giáo hoàng Leo XIV trong buổi cầu nguyện tại sân vận động Centenario ở thủ đô Montevideo, Uruguay ngày 7-11-2026 - Ảnh: AP

"Các bạn trẻ, hãy mạnh dạn tiến tới hôn nhân và tự mình xây dựng gia đình. Đừng sợ lời cam kết gắn bó trọn đời!" - Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi trong buổi cầu nguyện tại sân vận động chật kín người ở thủ đô Montevideo của Uruguay ngày 7-11.

Theo Hãng tin AFP, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi người trẻ kết hôn và sinh con trong bối cảnh tỉ suất sinh tại Mỹ Latin giảm mạnh, từ gần 6 con/phụ nữ trong thập niên 1950 xuống còn 1,8 con/phụ nữ vào năm 2024.

Xu hướng này có thể khiến số người theo Công giáo trong khu vực tiếp tục suy giảm.

Giáo hoàng Leo XIV cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng trẻ em thiệt mạng tại những khu vực ở Uruguay đang chìm trong bạo lực liên quan đến ma túy.

Chỉ ba tuần sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi, vị giáo hoàng 71 tuổi đang thực hiện chuyến công du kéo dài 12 ngày tại khu vực mà ngài từng làm nhà truyền giáo trong gần 20 năm.

"Có được Đức Giáo hoàng đến với chúng ta là một điều vô cùng tuyệt vời!" - Tổng giám mục Montevideo Daniel Sturla nói với đám đông.

"Giáo hoàng Leo, chúng con yêu mến ngài rất nhiều!" - những người tham dự buổi lễ hô vang.

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào các tín hữu khi đến sân vận động Centenario ở thủ đô Montevideo, Uruguay ngày 7-11-2026 - Ảnh: AFP

Mỹ Latin là khu vực có tỉ lệ người Công giáo cao nhất thế giới. Tuy nhiên, số người tự nhận mình là tín đồ Công giáo đã giảm mạnh trong 30 năm qua, từ 80% xuống còn 55%, theo một cuộc thăm dò của tổ chức Latinobarómetro.

Ngày 7-11, Giáo hoàng Leo XIV cũng cảnh báo học sinh, sinh viên về nguy cơ "phi nhân hóa" do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, đồng thời kêu gọi các trường học và đại học "đặt con người lên trên thuật toán".

"Quá trình phi nhân hóa mà chúng ta đang trải qua đặt ra thách thức" - Giáo hoàng phát biểu tại Đại học Công giáo Uruguay. Ông từng nhiều lần cảnh báo về sự cần thiết phải bảo đảm AI được sử dụng một cách có đạo đức.

Phi nhân hóa (dehumanization) là quá trình con người bị xem nhẹ, không còn được nhìn nhận đầy đủ với tư cách một con người có cảm xúc, phẩm giá và những giá trị nhân văn vốn có.

Trong bối cảnh giáo dục, thuật ngữ này còn hàm ý nguy cơ con người bị lệ thuộc vào máy móc, thuật toán, khiến tư duy độc lập, sự sáng tạo và tương tác giữa người với người bị thu hẹp.