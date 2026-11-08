Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Giáo hoàng Leo XIV khuyên giới trẻ kết hôn và sinh con

tác giả
BÌNH AN
BÌNH AN
BÌNH AN

Ngày 7-11, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi giới trẻ mạnh dạn lập gia đình, trong ngày thứ hai của chuyến công du Nam Mỹ, khu vực đang chứng kiến tỉ lệ sinh giảm mạnh.

Giáo hoàng Leo XIV khuyên giới trẻ: Hãy mạnh dạn kết hôn và sinh con - Ảnh 1.

Giáo hoàng Leo XIV trong buổi cầu nguyện tại sân vận động Centenario ở thủ đô Montevideo, Uruguay ngày 7-11-2026 - Ảnh: AP

"Các bạn trẻ, hãy mạnh dạn tiến tới hôn nhân và tự mình xây dựng gia đình. Đừng sợ lời cam kết gắn bó trọn đời!" - Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi trong buổi cầu nguyện tại sân vận động chật kín người ở thủ đô Montevideo của Uruguay ngày 7-11.

Theo Hãng tin AFP, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi người trẻ kết hôn và sinh con trong bối cảnh tỉ suất sinh tại Mỹ Latin giảm mạnh, từ gần 6 con/phụ nữ trong thập niên 1950 xuống còn 1,8 con/phụ nữ vào năm 2024. 

Xu hướng này có thể khiến số người theo Công giáo trong khu vực tiếp tục suy giảm.

Giáo hoàng Leo XIV cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng trẻ em thiệt mạng tại những khu vực ở Uruguay đang chìm trong bạo lực liên quan đến ma túy. 

Chỉ ba tuần sau khi trải qua ca phẫu thuật ung thư phổi, vị giáo hoàng 71 tuổi đang thực hiện chuyến công du kéo dài 12 ngày tại khu vực mà ngài từng làm nhà truyền giáo trong gần 20 năm.

"Có được Đức Giáo hoàng đến với chúng ta là một điều vô cùng tuyệt vời!" - Tổng giám mục Montevideo Daniel Sturla nói với đám đông.

"Giáo hoàng Leo, chúng con yêu mến ngài rất nhiều!" - những người tham dự buổi lễ hô vang.

Giáo hoàng Leo XIV khuyên giới trẻ: Hãy mạnh dạn kết hôn và sinh con - Ảnh 2.

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào các tín hữu khi đến sân vận động Centenario ở thủ đô Montevideo, Uruguay ngày 7-11-2026 - Ảnh: AFP

Mỹ Latin là khu vực có tỉ lệ người Công giáo cao nhất thế giới. Tuy nhiên, số người tự nhận mình là tín đồ Công giáo đã giảm mạnh trong 30 năm qua, từ 80% xuống còn 55%, theo một cuộc thăm dò của tổ chức Latinobarómetro.

Ngày 7-11, Giáo hoàng Leo XIV cũng cảnh báo học sinh, sinh viên về nguy cơ "phi nhân hóa" do việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục, đồng thời kêu gọi các trường học và đại học "đặt con người lên trên thuật toán".

"Quá trình phi nhân hóa mà chúng ta đang trải qua đặt ra thách thức" - Giáo hoàng phát biểu tại Đại học Công giáo Uruguay. Ông từng nhiều lần cảnh báo về sự cần thiết phải bảo đảm AI được sử dụng một cách có đạo đức.

Phi nhân hóa (dehumanization) là quá trình con người bị xem nhẹ, không còn được nhìn nhận đầy đủ với tư cách một con người có cảm xúc, phẩm giá và những giá trị nhân văn vốn có. 

Trong bối cảnh giáo dục, thuật ngữ này còn hàm ý nguy cơ con người bị lệ thuộc vào máy móc, thuật toán, khiến tư duy độc lập, sự sáng tạo và tương tác giữa người với người bị thu hẹp.

Giáo hoàng Leo XIV khuyên giới trẻ: Hãy mạnh dạn kết hôn và sinh con! - Ảnh 3.Giáo hoàng Leo XIV xuất viện sau phẫu thuật ung thư phổi

Giáo hoàng Leo XIV đã xuất viện sau ca phẫu thuật ung thư phổi, và dự kiến trở lại hoạt động công khai vào ngày 18-10.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: kết hôn giới trẻ Giáo hoàng Giáo hoàng Leo XIV sinh con

    Dòng sự kiện: Dân số già

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất