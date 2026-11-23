Tổng thống Iran làm việc chỉ với một chiếc đèn bàn - Ảnh: CLASH REPORT

Hãng tin AFP ngày 22-11 dẫn truyền thông nhà nước Iran xác nhận nước này đã bắt đầu áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên trên toàn quốc, trong bối cảnh nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu bị hư hại do cuộc chiến ở Trung Đông.

Để kêu gọi người dân hưởng ứng việc tiết kiệm điện, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã mời truyền thông nhà nước tới văn phòng, ghi lại cảnh ông làm việc trong bóng tối và không bật hệ thống sưởi.

Trong đoạn video tiếng Ba Tư có phụ đề tiếng Anh, Tổng thống Iran nói với một phóng viên rằng "người dân, cũng như những người trong chính phủ như chúng tôi, phải hành động để chu trình sản xuất điện không bị gián đoạn".

"Như vậy là đủ sáng rồi. Chúng ta không cần phải bật tất cả đèn lên mới có thể hoàn thành công việc", ông nói, tay chỉ vào chiếc đèn bàn đang bật sáng trước mặt. Ống kính máy quay sau đó hướng lên trên, cho thấy một chùm đèn pha lê không bật điện.

Có lúc, vị tổng thống còn giơ một thiết bị điều chỉnh nhiệt độ lên để cho thấy căn phòng nơi ông đang làm việc chỉ ở mức 18℃.

Ông chia sẻ với phóng viên nếu tình hình "thực sự trở nên tồi tệ", ông sẽ chuyển toàn bộ nhân viên của mình sang một không gian nhỏ hơn để tiết kiệm điện tối đa.

"Xét theo tình hình nguồn cung nhiên liệu của đất nước, ngành điện lực buộc phải áp đặt các biện pháp hạn chế phân phối điện kể từ ngày 22-11", ông Mohammad Allahdad, người đứng đầu công ty điện lực quốc gia Iran, phát biểu trên truyền hình nhà nước.

Ông thông báo các đợt cắt điện dự kiến kéo dài tối đa hai giờ mỗi ngày, tùy thuộc vào từng khu vực. Trong những năm gần đây, Iran từng áp dụng các biện pháp tương tự do tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại các nhà máy điện.

Tổng thống Pezeshkian nhận định các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã làm trầm trọng thêm bài toán năng lượng trước thềm mùa đông.

"Cuộc tấn công vào hạ tầng khí đốt của đất nước đã khiến tình hình thêm tồi tệ, do đó chúng ta cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều khó khăn trong mùa đông này", Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông.

Dù sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn nhất thế giới, Iran từ lâu vẫn chật vật để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước. Hệ thống lưới điện xuống cấp của nước này cũng chịu cảnh thiếu đầu tư suốt nhiều năm, một phần do các lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ của phương Tây.