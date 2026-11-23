Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

“Trong tuần qua, Iran đã phóng nhiều drone và tên lửa hơn bất kỳ thời điểm nào trong hơn một năm trở lại đây. Đừng lo lắng, tất cả chúng đều đã bị bắn hạ và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào” - Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 22-11.

Theo ông Trump, chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua là nguyên nhân dẫn đến động thái này.

“Các nhà lãnh đạo Iran coi Đảng Dân chủ là yếu kém, thiếu hiệu quả và đang hủy hoại đất nước, nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra!” - ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cho rằng giá dầu duy trì ở mức cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ là do hành động của Đảng Dân chủ và Iran.

“Cả phe Dân chủ lẫn Iran đều đã nỗ lực hết sức nhằm giữ giá dầu ở mức cao lâu nhất có thể. Kể từ sau cuộc bầu cử, giá dầu đã giảm với mức kỷ lục. Thật đáng tiếc khi các cử tri không hiểu được điều này trước khi đưa ra quyết định bỏ phiếu, nhưng toàn bộ cuộc bầu cử quả thực rất ‘kỳ lạ’” - ông Trump viết.

Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, thắng lớn ở cả lưỡng viện.

Quốc hội khóa mới dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ vào đầu tháng 1-2027. Hiện tại, Đảng Cộng hòa vẫn đang kiểm soát đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện.

Ở một diễn biến khác, theo Đài Fox News ngày 22-11, nhà lãnh đạo Mỹ vừa lên tiếng đe dọa nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau dịp năm mới.

Theo tường thuật ngày 22-11 của phóng viên Trey Yingst thuộc Fox News, ông Trump cho biết đang “nghiêng về khả năng” ra lệnh tiến hành các đợt không kích mới nếu hai nước không đạt được thỏa thuận.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cảnh báo sẽ đánh chìm các tàu Iran tìm cách phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, trước thông tin Tehran đang chuẩn bị một đoàn tàu chở dầu nhằm thách thức lệnh phong tỏa hải quân của Washington.

“Tôi hy vọng họ sẽ làm vậy, và toàn bộ đoàn tàu sẽ nằm dưới đáy biển” - ông Trump tuyên bố.

Theo tờ Euronews hôm 20-11, hơn một chục tàu chở dầu được cho là đã tập trung gần đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu thô chủ chốt của Iran.

Động thái này làm dấy lên suy đoán Tehran có thể điều một đoàn tàu đi qua eo biển Hormuz để thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ. Iran chưa lên tiếng về thông tin này.