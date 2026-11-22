Tàu thuyền tại eo biển Hormuz trong ảnh chụp nhìn từ Musandam (Oman) ngày 19-10-2026 - Ảnh: REUTERS

Iran tấn công 2 căn cứ có quân Mỹ tại Bahrain

Theo Hãng tin Tass, ngày 21-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của quân đội Mỹ tại hai căn cứ không quân Riffa và Awali của Bahrain.

"Trong chiến dịch này, hai radar thuộc hệ thống phòng không Patriot của lục quân Mỹ đặt tại các căn cứ Riffa và Awali ở Bahrain đã bị nhắm mục tiêu" - IRGC cho biết.

IRGC tuyên bố đã phá hủy hai radar thuộc hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại các căn cứ này.

IRGC nói thêm lực lượng không gian vũ trụ của họ đã tiến hành cuộc tấn công trong chiến dịch phối hợp, nhằm đáp trả việc các máy bay không người lái MQ-1 và MQ-9 của Mỹ xâm phạm không phận Iran.

Bahrain cập nhật cuộc tấn công của Iran đã đánh trúng một cơ sở công nghiệp dân sự, gây hỏa hoạn. Lực lượng Phòng vệ Bahrain cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một số đợt tấn công của Iran vào cuối hôm 21-11.

Trước đó, Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất sau khi còi báo động được kích hoạt tại nhiều khu vực.

Bộ Ngoại giao Bahrain đã lên án mạnh các cuộc tấn công "bất hợp pháp" của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này.

Tiếng nổ lớn từ vùng biển ngoài khơi thành phố Sirik, miền nam Iran

Hãng thông tấn Fars đưa tin một tiếng nổ lớn được ghi nhận từ vùng biển gần thành phố cảng Sirik, miền nam Iran, vào cuối hôm 21-11.

Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định. Tuy nhiên, theo hãng tin này, tiếng nổ có thể liên quan đến việc bắn cảnh cáo hoặc các tàu xâm nhập vùng biển va phải thủy lôi.

Fars cho biết ít nhất 12 tàu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz trong ba ngày qua.

Ngoại trưởng Iran: Chưa bàn đến việc mở lại eo biển Hormuz cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng

Theo Hãng tin Tass, ngày 21-11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố việc mở lại eo biển Hormuz sẽ không được thảo luận cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng.

"Lập trường của chúng tôi rõ ràng: chừng nào các yêu cầu của Iran chưa được đáp ứng, thì việc thảo luận về eo biển Hormuz và chuyện mở lại eo biển này đều vô nghĩa" - ông nói trên truyền hình quốc gia Iran.

Theo ông Araghchi, Tehran luôn khẳng định sẵn sàng đàm phán cũng như sẵn sàng phòng vệ.

Phái đoàn Qatar tới Tehran đàm phán

Ngày 21-11, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết phái đoàn từ Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong xung đột tại Trung Đông - đã đến thủ đô Tehran của Iran để tiến hành các cuộc đàm phán vào tối 20-11 (giờ địa phương).

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời ông Gharibabadi cho biết hai bên "đã có 2 giờ thảo luận", song không cung cấp thêm chi tiết về nội dung đàm phán, cũng như không nêu rõ liệu phái đoàn Qatar có còn ở lại Tehran hay không.

Nhà ngoại giao Iran tuyên bố Tehran "coi vòng vây phong tỏa kinh tế là một hành động chiến tranh và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để dỡ bỏ nó", đồng thời xác nhận Tehran "đã nêu rõ quan điểm này với các bên khác, trong đó có các bên trung gian hòa giải".

Cũng trong ngày 21-11, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận Iran đang phải đối mặt với một cuộc chiến kinh tế "thầm lặng", khó khăn hơn nhiều so với xung đột bằng tên lửa và các hoạt động phá hoại trực tiếp.