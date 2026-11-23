Đài Press TV ngày 22-11-2026 đăng bức ảnh này với dòng chú thích: "Một tàu chở dầu vi phạm các quy định hàng hải của Iran bốc cháy sau khi va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz" - Ảnh: PRESSTV

Theo Tân Hoa xã, ngày 22-11, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết 2 siêu tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm quy định đã phát nổ sau khi đi vào các tuyến hàng hải "không được phép" tại eo biển Hormuz và va phải thủy lôi trong vài giờ trước đó.

Iran không tiết lộ 2 siêu tàu chở dầu này tên gì, thuộc sở hữu của ai và treo cờ nước nào.

Trong tuyên bố đăng trên Sepah News, trang thông tin chính thức của IRGC, lực lượng trên nói rằng 2 tàu chở dầu không tuân thủ các chỉ dẫn do hải quân Iran đưa ra. Các tàu đã phải dừng lại ở khu vực phía bắc đảo Al Ghanam của Oman và phía đông eo biển Hormuz sau các sự cố.

Cũng trong ngày 22-11, IRGC cho biết lực lượng hàng không vũ trụ của họ đã đánh chặn và phá hủy một chiếc máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz trong ngày.

IRGC nói đây là chiếc MQ-1 Predator thứ 20 của Mỹ bị các hệ thống phòng không "hiện đại và tiên tiến" của Iran bắn hạ trong những tháng gần đây, và là máy bay không người lái trinh sát - chiến đấu thứ tư của quân đội Mỹ bị đánh chặn trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, hải quân Iran ngày 22-11 thông báo 2 tàu chở dầu bị cáo buộc vi phạm quy định đã bốc cháy vào buổi sáng sau khi va phải thủy lôi ở phía đông eo biển Hormuz.

Theo tuyên bố của lực lượng này, các tàu đã tắt hệ thống nhận dạng và định vị, đồng thời phớt lờ những cảnh báo và đi vào khu vực "cấm" ở phía đông eo biển.

Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Israel tấn công Tehran hồi cuối tháng 2. Sau đó Mỹ áp lệnh phong tỏa hải quân, ngăn tàu thuyền ra vào các cảng Iran nhằm cắt nguồn thu của Tehran.

Trước xung đột, tàu thuyền được tự do đi qua eo biển Hormuz, nhưng hiện Iran yêu cầu các tàu phải xin phép. Các tàu không tuân thủ thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran.

Quân đội Mỹ gần đây tuyên bố đã rà phá toàn bộ thủy lôi trên các tuyến hàng hải chính qua eo biển này. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần thông báo các tàu thuyền bốc cháy tại eo biển Hormuz, thường nói rằng nguyên nhân là do va phải thủy lôi.