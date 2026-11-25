Đồng rial của Iran - Ảnh: ANADOLU AGENCY

Theo Hãng tin Anadolu ngày 24-11, đồng rial của Iran đã rơi xuống mức thấp kỷ lục so với USD, một ngày sau khi Washington công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhắm vào mạng lưới tài chính giúp Tehran tiếp cận ngoại tệ.

Trên thị trường tự do ở Tehran, 1 USD hiện đổi được khoảng 2,856 triệu rial, theo trang theo dõi tỉ giá AlanChand. Trong khi đó, trang Pashizi ghi nhận giá bán USD ở mức thấp hơn, với 1 USD đổi được 2,848 triệu rial.

Trước đó, ngày 23-11, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt hơn 20 cá nhân và tổ chức, trong đó có các cơ sở đổi ngoại tệ ở Iran và một số công ty ở nước ngoài.

Đây là đợt trừng phạt mới nhất trong Chiến dịch cô lập kinh tế (Economic Outcast), do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát động ngày 24-8 nhằm gây sức ép tài chính lên Tehran.

Theo Đài Fox News, Washington cáo buộc các bên đã chuyển hàng tỉ USD qua mạng lưới "ngân hàng ngầm" để giúp Iran duy trì giao thương quốc tế.

Đợt trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thực hiện, nhắm vào các đầu mối tài chính tại Iran, Dubai, Hong Kong và Thổ Nhĩ Kỳ.

Giới chức Mỹ cho rằng mạng lưới này giúp Tehran lách các hạn chế của Washington để bán dầu mỏ và sản phẩm hóa dầu, đồng thời thanh toán bằng đồng rúp của Nga và nhân dân tệ của Trung Quốc.

"Nền kinh tế Iran đang chìm sâu trong khó khăn, còn giới lãnh đạo nước này đang hoảng loạn", Bộ trưởng Scott Bessent tuyên bố.

Ông gọi mạng lưới "ngân hàng ngầm" của Iran là "huyết mạch tài chính cuối cùng" và cho biết Washington sẽ tiếp tục triệt phá các đầu mối mà Mỹ coi là bất hợp pháp.

Ngày 24-11, trả lời Hãng tin Tasnim, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran Abdolnaser Hemmati nói Mỹ dường như đã "cạn mục tiêu trừng phạt" khi đưa Trung tâm giao dịch ngoại tệ và vàng Iran vào danh sách. Ông khẳng định trung tâm này "chỉ là nền tảng ghi nhận giao dịch".