Một tàu chở dầu bốc cháy ở eo biển Hormuz - Ảnh: AFP

Theo Đài CNN ngày 22-11, dữ liệu hàng hải cho thấy số vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và các vùng biển lân cận đã tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Trong tháng 10, Trung tâm Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ghi nhận hơn 30 vụ tấn công, mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bùng nổ vào cuối tháng 2.

Dữ liệu của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) cũng cho thấy tháng 10 ghi nhận số vụ tấn công được xác nhận cao nhất kể từ đầu năm.

Tính đến ngày 22-11, ít nhất 22 vụ tiếp tục được báo cáo trong tháng 11, mức cao thứ hai kể từ đầu xung đột. Trước tháng 10, số vụ tấn công trong khu vực trung bình chỉ khoảng 10 vụ mỗi tháng.

UKMTO cho rằng số liệu thực tế có thể cao hơn, do cơ quan này chỉ công bố những vụ việc được xác minh độc lập.

Trong báo cáo giữa tháng 10, UKMTO thừa nhận gặp khó khăn trong việc thống kê chính xác số vụ tấn công, vì phần lớn tàu bị tấn công không báo cáo sự việc. Nhiều tàu cũng được cho là đã tắt thiết bị theo dõi để tránh bị phát hiện.

Kể từ khi giao tranh bùng nổ, eo biển Hormuz đã trở thành điểm nóng xung đột, khiến hoạt động vận chuyển dầu khí bị gián đoạn và gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Iran từng tìm cách ngăn chặn tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải chiến lược này sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Washington đáp trả bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển Iran.

Dù các nước sản xuất dầu vùng Vịnh đã tìm được những phương án duy trì vận chuyển, lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với năm 2025.

Trong khi đó giá dầu toàn cầu gần đây giảm nhờ hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh phục hồi, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA).

Nguồn thu dầu mỏ của Iran cũng chịu sức ép lớn từ lệnh phong tỏa của Mỹ. Công ty dữ liệu hàng hải Kpler cảnh báo doanh thu dầu mỏ của Tehran có thể giảm về 0 vào giữa tháng 12.

Các chuyên gia nhận định Iran có thể đang dần mất lợi thế gây sức ép thông qua eo biển Hormuz của mình, qua đó sẽ gia tăng cường độ các cuộc tấn công nhằm buộc Washington nhượng bộ.

Tuy nhiên Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này đã tuyên bố Washington "không cần một thỏa thuận với Iran", đồng thời cảnh báo sẵn sàng nối lại các cuộc không kích vào năm sau nếu cần thiết.