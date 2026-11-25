Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi - Ảnh: IRNA

Theo Hãng tin IRNA, trong cuộc gặp với tư lệnh và các quan chức cấp cao của Basij (một tổ chức tình nguyện quần chúng Iran) vào ngày 24-11, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi đã phát đi những cảnh báo rắn tới Mỹ.

Ông Abdollahi cho biết các thế lực thù địch với Iran đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn với giả định rằng họ có thể lật đổ Cộng hòa Hồi giáo này trong vòng 24 - 48 giờ, qua đó mở đường cho các nhóm chống Iran xuống đường.

Tuy nhiên, vị thiếu tướng khẳng định rằng Lực lượng Vũ trang Iran đã giáng đòn đáp trả chỉ một giờ sau cuộc tấn công ban đầu, khiến đối phương bất ngờ và làm đảo lộn các kế hoạch tác chiến của họ.

Vị tư lệnh hàng đầu lưu ý rằng Tehran đã giáng những đòn nặng nề vào các căn cứ Mỹ trên khắp khu vực, phá hủy phần lớn cơ sở hạ tầng và khiến một số lượng đáng kể các căn cứ này không thể hoạt động.

Ông nói rằng mức độ thiệt hại lớn đã buộc Washington phải cân nhắc di dời các căn cứ tới những khu vực xa hơn, trong bối cảnh một số căn cứ đến nay vẫn chưa thể khôi phục năng lực tác chiến như trước.

Ông Abdollahi cảnh báo việc Mỹ di dời căn cứ đến nơi khác cũng không giúp các cơ sở này tránh được nguy cơ bị Iran tấn công. Ông khẳng định các căn cứ vẫn nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran, bất kể được đặt ở đâu.

Mới đây, Lục quân Iran ngày 24-11 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hai máy bay không người lái (drone) của Mỹ, mang tên Lucas và “Thần chết” MQ-9, trên khu vực Vịnh Ba Tư. Mỹ chưa lên tiếng về thông tin này.

Đài IRIB ngày 25-11 dẫn thông tin từ lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết có hai tàu chở dầu đã trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Theo IRGC, hai tàu này tìm cách đi qua một tuyến hàng hải không được cấp phép, đồng thời tắt các hệ thống định vị và xác định vị trí nhằm di chuyển bí mật.