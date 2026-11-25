Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-11 - Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với báo New York Post đăng tải hôm 24-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận các lựa chọn quân sự của Mỹ tại Iran có thể bị hạn chế khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1-2027.

“Họ sẽ biến một chiến thắng hoàn toàn thành thất bại. Hãy nhìn xem hải quân của Iran đã bị xóa sổ, không quân cũng không còn, hệ thống phòng không và mọi thứ khác đều bị phá hủy. Các nhà lãnh đạo của họ cũng đã bị tiêu diệt”, ông Trump nói trong buổi phỏng vấn.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ hy vọng phe Dân chủ sẽ không chấm dứt cuộc xung đột theo cách mà ông mô tả là “quá sớm”.

Khi được hỏi liệu quỹ thời gian để Mỹ tự do triển khai các cuộc không kích có đang dần thu hẹp hay không, ông Trump trả lời: “Tôi cảm thấy khó tin khi họ lại biến một chiến thắng thành thất bại vì đó là điều sẽ xảy ra.

Nhưng trên thực tế, chúng ta cơ bản vẫn có đủ ngân sách cho đến tận cuối tháng 1”.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng lưu ý mục tiêu của Israel trong chiến dịch quân sự này là “xóa sổ Cộng hòa Hồi giáo Iran”, nhưng đó không phải mục tiêu của ông.

“Tôi chỉ không muốn họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi chưa bao giờ ủng hộ hay phản đối việc thay đổi chế độ, đó chưa bao giờ là tiêu chí của tôi”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Trump, xung đột giữa Mỹ và Iran đã bắt đầu từ năm 1979 và ông không phải người khơi mào giao tranh.

“Tôi không khơi mào nó, nhưng tôi là vị Tổng thống duy nhất sẵn sàng đứng ra giải quyết. Cuộc chiến này đã bắt đầu từ năm 1979 rồi. Một quãng thời gian quá dài”, Tổng thống Trump nhận định.

Liên quan đến diễn biến xung đột, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi tuyên bố lực lượng này đã sẵn sàng đẩy lùi đối thủ, đồng thời nhấn mạnh những thành công quân sự gần đây không nên khiến Tehran ngừng phát triển năng lực quân sự của mình.

Ông Vahidi khẳng định những đối thủ của Iran đã phải "hứng chịu một bước thụt lùi chiến lược nghiêm trọng", theo Hãng thông tấn ISNA.