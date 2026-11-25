Tổng thống Donald Trump dự kiến công bố mức thuế mới áp lên hàng chục nền kinh tế - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AP ngày 25-11 dẫn lời hai nguồn thạo tin tiết lộ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) dự kiến công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về các khoản trợ cấp công nghiệp của 16 nền kinh tế trong vài ngày tới.

Hai nguồn tin này nhấn mạnh thời điểm triển khai các mức thuế mới vẫn có thể thay đổi.

Một quan chức Mỹ nói với Hãng tin AFP rằng các mức thuế được đề xuất lên tới 20%, xuất phát từ cáo buộc các nền kinh tế này “đang thúc đẩy hoạt động sản xuất và mở rộng năng lực sản xuất không phù hợp với thực tế nhu cầu và các nguyên tắc thị trường”.

Quan chức này đặc biệt đề cập đến Trung Quốc, quốc gia đang được đề xuất áp mức thuế 20%, thuộc nhóm cao nhất trong số các nền kinh tế bị áp thuế lần này.

Nguồn tin của AFP cho biết có tổng cộng 14 nền kinh tế bị xem xét áp thuế, trong đó có EU và Ấn Độ.

Hiện Nhà Trắng và USTR chưa bình luận về thông tin này.

Kế hoạch áp thuế mới là một phần trong nỗ lực thay thế các mức thuế diện rộng mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng hồi năm ngoái, nhưng sau đó bị Tòa án Tối cao bác bỏ vào tháng 2.

Trước đó vào tháng 7, Nhà Trắng đã áp thuế từ 10% đến 12,5% đối với 60 đối tác thương mại, với lý do các nước này chưa thực thi đầy đủ lệnh cấm đối với hàng hóa do lao động cưỡng bức sản xuất.

Ngoài ra, động thái áp thuế cũng là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng áp thuế nhập khẩu, bất chấp thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Ngay cả khi Đảng Dân chủ giành đa số ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện, ông Trump vẫn có thể phủ quyết bất kỳ dự luật nào nhằm đảo ngược hoặc giảm nhẹ các mức thuế này.