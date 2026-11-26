Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AP

Ngày 26-11, báo The Kyiv Independent đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ chưa thông báo kế hoạch đẩy nhanh việc bàn giao các tên lửa phòng không thiết yếu cho Ukraine.

Hiện Ukraine đang đối mặt tình trạng chậm trễ trong lúc Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) và tên lửa.

"Đáng tiếc đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được tin vui nào từ Mỹ về việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao. Việc bàn giao vẫn bị trì hoãn" - Tổng thống Zelensky nói qua video hôm 25-11.

Cuối tháng 10, ông Zelensky thông tin Kiev vẫn đang chờ Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc bàn giao tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS của nước này.

Trong bối cảnh nguồn cung tên lửa phòng không không đáp ứng đủ nhu cầu, Kiev đã phối hợp các đồng minh châu Âu để phát triển những hệ thống thay thế. Hồi tháng 7, liên minh các nước gồm Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh đã tham gia dự án phòng không Freya của Ukraine.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo dành cho Ukraine và châu Âu hiện do công ty Fire Point của Ukraine phát triển.

"Chúng tôi đang giải quyết các vấn đề liên quan đến linh kiện và những vấn đề kỹ thuật khác. Quá trình tích hợp các linh kiện đã bắt đầu", ông Zelensky cho biết.

Đến nay cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine cho biết vừa đạt được một số tiến triển trong cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, nhưng phía Mỹ nói hai bên vẫn còn bất đồng về những vấn đề lớn, trong đó có lãnh thổ.

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết phía Mỹ đang duy trì tham vấn chặt chẽ với Nga, Ukraine và các đối tác châu Âu về những bước đi tiếp theo.