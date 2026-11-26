Tiêm kích F-16 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25-11 cho biết nguồn kinh phí đến từ Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, đồng thời nhấn mạnh rằng “sẽ không có khoản ngân sách nào của Mỹ liên quan đến đợt chuyển giao này”.

Cơ quan này cho biết gói trang thiết bị bao gồm các thiết bị kích hoạt bằng hộp đạn và thuốc phóng, thiết bị phục vụ công tác thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cùng dịch vụ hỗ trợ vận chuyển.

“Thương vụ này sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai, đồng thời củng cố năng lực phòng không để bảo vệ đất nước và duy trì an ninh khu vực” - tuyên bố nêu rõ.

Trước đó vào đầu tháng 10, tờ Wall Street Journal đưa tin tình trạng chậm trễ trong công tác bảo trì và thiếu hụt phụ tùng đã khiến hơn một nửa phi đội F-16 của Ukraine phải nằm đất.

Giới chức Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi đội đang gặp vấn đề nghiêm trọng, song thừa nhận một số linh kiện dành cho F-16 hiện không còn được sản xuất và ngày càng khó tìm kiếm nguồn cung.

Hồi giữa tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev, trong đó có tên lửa đánh chặn và 40 tiêm kích F-16.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng nhiều máy bay hiện có của nước này dành phần lớn thời gian trong các cơ sở bảo trì thay vì thực hiện nhiệm vụ bay, theo báo Kyiv Independent.

Ukraine tiếp nhận lô tiêm kích F-16 đầu tiên vào tháng 7-2024, một năm sau khi Đan Mạch, Hà Lan và các đối tác nước ngoài khác thành lập liên minh cung cấp loại máy bay này cho Kiev.