Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nga vào tháng 9-2023 - Ảnh: KCNA/REUTERS

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui đã thông báo tạm dừng việc chuyển giao tên lửa đạn đạo và đạn pháo từ tháng trước.

Động thái này của Bình Nhưỡng diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko tuyên bố vào tháng 10 rằng Matxcơva sẽ tìm cách thúc đẩy giảm căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Choe cho rằng lập trường của Nga không phù hợp với các cam kết liên minh giữa hai nước, đồng thời yêu cầu Matxcơva làm rõ chính sách đối với Seoul.

Các biện pháp hạn chế mà Triều Tiên được cho là đã áp dụng bao gồm đình chỉ việc cung cấp đạn pháo và tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-23, loại tên lửa từng được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào hệ thống lưới điện của Ukraine.

Theo Hãng tin Reuters, việc tạm dừng cũng bao gồm lệnh đình chỉ các chuyến bay quân sự của Nga qua không phận Triều Tiên.

Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng trì hoãn yêu cầu từ Điện Kremlin về việc tăng quân số binh sĩ Triều Tiên triển khai tại Nga từ khoảng 8.500 lên 50.000 quân.

Hiện Nga và Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của tình báo Ukraine.

Nga và Triều Tiên đã chính thức nâng cấp quan hệ song phương thông qua Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện, ký kết tháng 6-2024 trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hiệp ước bao gồm điều khoản hỗ trợ quân sự lẫn nhau. Triều Tiên sau đó đã triển khai binh sĩ hỗ trợ lực lượng Nga tại tỉnh Kursk.

Đến tháng 4-2025, hai nước lần đầu công khai xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã tham chiến tại tỉnh Kursk của Nga.