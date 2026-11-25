Con gái ông Kim Jong Un, Kim Ju Ae, trượt tuyết tại thành phố Samjiyon, miền bắc Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Theo báo South China Morning Post ngày 25-11, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng trước những hình ảnh cho thấy con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un dường như sử dụng trang phục và thiết bị trượt tuyết của các thương hiệu châu Âu.

Trong tuyên bố được đưa ra, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu tất cả quốc gia thành viên ngăn chặn việc cung cấp, bán hoặc chuyển giao hàng xa xỉ cho Triều Tiên, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lệnh cấm này bao gồm cả trang thiết bị phục vụ hoạt động thể thao giải trí như trượt tuyết. Việc đưa những mặt hàng này vào Bình Nhưỡng thông qua các bên trung gian, cơ quan đại diện ngoại giao hay đường dây buôn lậu cũng vi phạm lệnh trừng phạt.

Tuyên bố của Washington được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 17-11 đăng tải loạt ảnh của Kim Ju Ae, con gái ông Kim Jong Un, trượt tuyết trong chuyến tháp tùng cha thị sát các dự án du lịch tại thành phố Samjiyon.

Điều gây chú ý là ván và gậy trượt tuyết của Kim Ju Ae mang logo thương hiệu Stockli của Thụy Sĩ. Theo truyền thông Hàn Quốc, riêng ván trượt tuyết của hãng này có giá bán lẻ hơn 1.000 euro (1.094 USD).

Ngoài Stockli, giày và gậy trượt tuyết mang logo thương hiệu Fischer của Áo cũng đã xuất hiện trong chuyến thị sát.

Cả hai nhà sản xuất đều khẳng định không bán sản phẩm tại Triều Tiên. Stockli cho biết chưa thể xác định các thiết bị trong ảnh có phải hàng chính hãng hay không, còn Fischer khẳng định hãng tuân thủ các lệnh trừng phạt và quy định kiểm soát xuất khẩu.

Việc các thành viên gia đình ông Kim Jong Un xuất hiện với những món đồ được cho là hàng hiệu không phải chuyện mới.

Năm 2023, Kim Ju Ae được cho là mặc áo khoác Dior khi tham dự một vụ phóng thử tên lửa. Hai năm sau, mẹ cô, bà Ri Sol Ju, cũng xuất hiện với chiếc túi xách được cho là của Gucci tại lễ khai trương một khu nghỉ dưỡng.

Những hình ảnh này tiếp tục thu hút sự chú ý đến hiệu quả của các biện pháp trừng phạt mà Liên hợp quốc áp đặt đối với Triều Tiên từ năm 2006. Trong một báo cáo công bố năm 2020, Liên hợp quốc ghi nhận Bình Nhưỡng vẫn tìm cách lách lệnh trừng phạt để mua hàng xa xỉ.