Tàu chở hàng của Nga bị tấn công tại vịnh Phần Lan hôm 22-11 - Ảnh: REUTERS

Theo ông Polyansky, các hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga, với sự tham gia của một số nước thành viên trong các vụ tấn công nhằm vào tàu dân sự Nga trên biển Baltic đang đẩy thế giới đến gần hơn với nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

“Chúng ta đang tiến gần hơn đến viễn cảnh đó thông qua sự tham gia trực tiếp của một số quốc gia NATO vào các vụ tấn công nhằm vào tàu dân sự của Nga ở biển Baltic”, ông Polyansky phát biểu.

Quan chức này cũng đề cập đến cuộc tập trận Freedom Shield 2026 diễn ra song song với hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga.

Ông Polyansky cho rằng tất cả những hoạt động trên nằm trong khuôn khổ của kế hoạch tác chiến thống nhất, bao gồm việc triển khai binh sĩ tới Ukraine, đồng thời phong tỏa vùng Kaliningrad và tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Belarus.

“Mục đích của các cuộc tập trận gần biên giới vùng Kaliningrad là nhằm kiểm soát khu vực này thông qua các lực lượng trên bộ, trên không và trên biển.

Nói cách khác, một con đường trực tiếp dẫn đến chiến tranh hạt nhân với Nga đang được diễn tập”, ông Polyansky nhận định.

Hiện NATO chưa bình luận về tuyên bố của ông Polyansky.

Trước đó vào ngày 24-11, Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko thông báo một tàu chở hàng đang trên đường đến Kaliningrad đã bị máy bay không người lái (drone) tấn công tại vùng biển quốc tế thuộc vịnh Phần Lan.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó thừa nhận Kiev đứng sau vụ tấn công này.

Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách biệt của Nga bên bờ biển Baltic, đang trở thành điểm nóng trong căng thẳng giữa Matxcơva và NATO.

Trong những tháng gần đây, các thành viên NATO đã tiến hành một số cuộc tập trận quân sự dọc biên giới Kaliningrad, khiến Matxcơva lên án mạnh mẽ.