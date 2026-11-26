Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, tuyên bố trên đánh dấu sự thay đổi trong giọng điệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Nga. Mới một tuần trước, ông Trump gọi ông Putin là bạn.

"Trong các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc, tôi đã dành nhiều thời gian nói về việc tôi muốn chứng kiến ông Putin rút lại mọi hành động gây hấn quân sự nhằm vào các vùng lãnh thổ trên khắp châu Âu, với hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được một thỏa thuận và đạt được nhanh chóng" - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social ngày 26-11.

Nhà lãnh đạo Mỹ bình luận: "Tôi thực sự tin rằng khả năng này rất lớn. Hàng ngàn người đang thiệt mạng mỗi tháng".

Tổng thống Trump không nêu rõ ông muốn nói đến "các vùng lãnh thổ" nào, có bao gồm Ukraine hay không.

Ông Trump cho biết ông đã đưa ra đề nghị trên với ông Putin khi hai người gặp nhau tại Trung Quốc tuần trước. Ông tin điều này sẽ góp phần dẫn đến một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến của Matxcơva tại Ukraine.

Những chia sẻ của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi ông tiếp Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại bang Florida. Sau cuộc gặp, họ ra tuyên bố chung kêu gọi Matxcơva không mở rộng cuộc chiến Nga - Ukraine.

Lời kêu gọi trên khác biệt rõ rệt so với giọng điệu của ông khi gặp nhà lãnh đạo Nga tại thành phố Thâm Quyến tuần trước, cả trong cuộc gặp riêng lẫn cuộc gặp ba bên có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Khi đó, ông Trump chào đón ông Putin bằng câu nói "Ông ấy là bạn tôi", trước khi bắt tay thân mật với nhà lãnh đạo Nga.

Hôm 5-11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định ông Trump là "người khó đoán".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc bảo vệ các lợi ích của Nga tại Ukraine không thể phụ thuộc vào tình hình tại Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Các lợi ích của Nga sẽ được bảo đảm bằng biện pháp quân sự, thông qua việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt, hoặc bằng biện pháp hòa bình, nếu xuất hiện ai đó tại Kiev có ý chí chính trị và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chính trị" - ông Peskov nói với các phóng viên.