Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp với các quan chức Ukraine về tình hình chiến sự ngày 26-11 - Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Đăng trên mạng xã hội X ngày 26-11, Tổng thống Zelensky nói theo thông tin tình báo, Nga đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.

Các mục tiêu có thể bao gồm cơ sở năng lượng, hạ tầng hậu cần và những công trình cung cấp dịch vụ thiết yếu tại các thành phố, cộng đồng dân cư Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đang thúc đẩy các đối tác hỗ trợ thêm năng lực phòng không, trong đó ưu tiên hàng đầu là tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống Patriot và hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến NASAMS.

Nga chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Zelensky, song từng nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nhắm mục tiêu dân sự.

Cùng ngày 26-11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm 25-11 nhằm vào các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tại Kiev.

Matxcơva cũng cho biết đã đánh trúng một tàu chở hàng khô vận chuyển vật tư quân sự và hàng hóa lưỡng dụng cho Ukraine ở phía đông nam thành phố Odessa, trên Biển Đen.

Trước đó, chia sẻ trong tập podcast MD Meets phát sóng ngày 25-11, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, nêu điều kiện để Washington cân nhắc cung cấp đảm bảo an ninh cho Kiev.

“Rõ ràng, điều đầu tiên Tổng thống Trump phải xác định việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine có phục vụ lợi ích của Mỹ hay không. Thứ hai, ông Zelensky sẽ phải tìm cách trao đổi với ông Trump một cách tôn trọng và thiện chí để xem liệu Tổng thống Mỹ có sẵn lòng thực hiện điều đó hay không”, ông Kushner nói.

Theo đặc phái viên Mỹ, Washington có thể cân nhắc cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev nếu các bên xây dựng được một “kiến trúc an ninh phù hợp” và đáp ứng những điều kiện cần thiết.

Về tiến trình đàm phán, ông Kushner cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về những trở ngại khiến tiến trình đàm phán hòa bình với Nga chậm lại.

Theo ông Kushner, tiến trình hòa bình từng ghi nhận một số tiến triển trong tháng 11-2025.

Tuy nhiên, sau khi lực lượng Ukraine bị cáo buộc tấn công một trong những nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Nga được cho đã quyết định không tiếp tục thúc đẩy đàm phán.

Vị đặc phái viên khẳng định Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc trao đổi với cả Nga và Ukraine, đồng thời đạt được một số tiến triển trong việc tìm kiếm tiếng nói chung về cấu trúc an ninh lâu dài.