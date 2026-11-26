Ông Yuri Grekhov, Phó tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ngày 26-11, Hãng tin Reuters tường thuật Báo Kommersant của Nga đưa tin tòa án quân sự tại Matxcơva đã ra lệnh bắt Thượng tướng Yuri Grekhov, Phó tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga (VKS) phụ trách vũ khí hôm 25-11.

Theo Kommersant, yêu cầu bắt giữ do Ủy ban Điều tra Nga đưa ra. Các nguồn tin của Kommersant xác nhận ông Grekhov đã bị bắt giữ.

Tướng Grekhov bị cáo buộc "nhận hối lộ với quy mô đặc biệt lớn", theo khoản 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự Nga.

Ông Yuri Grekhov (có trang ghi là Yuriy Grekhov), 64 tuổi, phục vụ trong quân đội Nga từ năm 1979. Ông giữ chức Phó tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga từ năm 2021 (một năm trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra) và được thăng quân hàm Thượng tướng cùng năm.

Trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, ông Grekhov đã có hơn một thập niên giữ các vị trí chỉ huy cấp cao trong lực lượng phòng không Nga.

Liên minh châu Âu (EU) từng áp lệnh trừng phạt đối với Tướng Grekhov vì vai trò của ông trong cuộc chiến tại Ukraine.

Lực lượng Không quân vũ trụ Nga bao gồm không quân, lực lượng vũ trụ và lực lượng phòng không.

Theo tài khoản mạng xã hội chuyên phân tích các vấn đề quân sự Fighter Bomber, những vụ tập kích gây hư hại cho cầu Crimea gần đây có thể là "giọt nước tràn ly" dẫn đến việc bắt giữ Tướng Grekhov. Lực lượng Không quân vũ trụ Nga chịu trách nhiệm bảo vệ công trình này.

Ngoài ra, tài khoản trên cho rằng một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự đã bị phá hủy ở sâu trong hậu phương, cách tiền tuyến hàng trăm km, chứ không phải là tổn thất trong chiến đấu.

Tuy nhiên, thông tin trên chưa được kiểm chứng. Bộ Quốc phòng Nga và Ủy ban Điều tra Nga chưa đưa ra bình luận công khai về vụ bắt giữ.

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