Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner dự cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Matxcơva ngày 12-11-2026 - Ảnh: AFP

Đặc phái viên Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột Nga - Ukraine leo thang

Theo Hãng tin AFP, trong cuộc phỏng vấn với podcast MD Meets của Đức hôm 25-11, đặc phái viên Mỹ Jared Kusher cảnh báo "chỉ cần một vài tính toán sai lầm" có thể dẫn đến "leo thang nghiêm trọng" trong xung đột Nga - Ukraine.

Ông gọi đây là một "cuộc chiến ủy nhiệm, trong đó châu Âu tài trợ và vũ trang cho Ukraine" để đối đầu với Nga.

Ông Kusher - người đã tham gia làm trung gian trong các vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine - thừa nhận vấn đề lãnh thổ ở miền đông Ukraine vẫn là một trở ngại lớn.

"Qua nhiều giờ làm việc với Tổng thống Putin và nhóm đàm phán Nga, (đặc phái viên) Steve (Witkoff) và tôi nhận thấy vấn đề lãnh thổ hiện vẫn đang rơi vào thế bế tắc", ông Kushner nói.

Tuy nhiên, ông Kushner dường như cũng cho rằng các nước châu Âu đang hành động thiếu nhất quán khi vừa tiếp tục chi tiền để mua năng lượng từ Nga, vừa ủng hộ Ukraine.

"Châu Âu đã mua hơn 250 tỉ USD nhiên liệu hóa thạch từ Nga trong cuộc xung đột này", ông Kushner nói.

Ông cho rằng nếu những số liệu mình tiếp cận là chính xác, châu Âu thực tế đã trả cho Nga nhiều tiền hơn số tiền họ viện trợ cho Ukraine trong suốt cuộc xung đột.

Hôm 25-11, Ukraine tuyên bố đã đánh trúng và làm hư hại 5 máy bay của Nga tại sân bay quân sự Savasleyka, tỉnh Nizhny Novgorod, bao gồm 3 tiêm kích MiG-31 và 2 chiếc Su-34. Trong khi đó, thị trưởng Vitali Klitschko cáo buộc Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo. Nhiều tiếng nổ đã vang lên trong thành phố.

Về phía Matxcơva, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-11 cho biết quân đội nước này đã tấn công các cơ sở sản xuất và lưu trữ drone, hệ thống robot mặt đất của Ukraine trong 24 giờ qua, theo Hãng tin Tass.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại triển lãm phát triển công nghệ không người lái tại khu du lịch ven biển Wonsan Kalma, tỉnh Kangwon, Triều Tiên ngày 29-10-2026 - Ảnh: AFP/KCNA

Theo Hãng tin Reuters, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 26-11 đưa tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong Un, nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần tập trung triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực.

Ông cũng cho biết năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân của Triều Tiên đang được mở rộng một cách có hệ thống.

Các phát biểu được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và nghiên cứu vũ khí. Ông tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là "tuyệt đối không thể bị xâm phạm".

"Năng lực hạt nhân của chúng ta giờ đây đã trở thành hiện thực", KCNA dẫn lời ông Kim.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này sẽ không thay đổi trước những tuyên bố từ bên ngoài, hay điều ông gọi là "luận điệu phi hạt nhân hóa từ các thế lực phớt lờ thực tế khách quan và không nhận thức được tình hình đã thay đổi".

Ông Kim cho rằng Triều Tiên cần "tập trung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực, phục vụ các nhiệm vụ khác nhau".

Theo ông, những thành tựu gần đây trong sản xuất vũ khí hạt nhân là thành công lớn trong việc thực hiện chính sách phát triển lực lượng hạt nhân của đất nước.

Ông cũng tuyên bố mọi nỗ lực phủ nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên sẽ bị coi là "lời tuyên chiến công khai". Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ điều mà nước này coi là sự bảo đảm cốt lõi cho chủ quyền và an ninh quốc gia.

Anh đưa máy bay quân sự vào nhà chứa trước nguy cơ từ drone

Truyền thông Anh hôm 25-11 đưa tin Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đang chuyển máy bay vào các nhà chứa và khu trú ẩn vào ban đêm nhằm phòng tránh các nguy cơ từ máy bay không người lái (drone). London còn sử dụng lưới chống drone để bảo vệ các máy bay đỗ ngoài trời, không có mái che.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh không xác nhận những thông tin mà truyền thông đăng tải, song nhấn mạnh London "luôn coi trọng vấn đề an ninh tại các căn cứ, trang thiết bị và nhân sự, đồng thời liên tục điều chỉnh các biện pháp nhằm ứng phó với mọi mối đe dọa tiềm tàng".

Hôm 24-11, Bộ Quốc phòng Anh và cơ quan tình báo nội địa MI5 đã phát đi cảnh báo về nguy cơ mà họ cho là hoạt động phá hoại từ Nga nhằm vào các công ty trực tiếp hỗ trợ quân đội Ukraine.

Một số vụ việc tại các căn cứ quân sự Anh gần đây được cho là có liên quan đến Iran, song Tehran phủ nhận có liên quan.

Trong tháng này, Không quân Mỹ đã ứng phó với hoạt động bị tình nghi là sử dụng drone trái phép tại căn cứ RAF Lakenheath, chỉ vài ngày sau khi Mỹ điều chuyển các máy bay tiếp dầu từ một căn cứ không quân khác đến đây.

Xe chở sản phẩm dầu mỏ lật, gây cháy ở Ai Cập, 31 người thiệt mạng

Hình ảnh từ video do người dùng đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 25-11 cho thấy ngọn lửa dữ dội trong vụ lật phương tiện chở dầu mỏ tại phường Al-Warraq, quận Imbaba, tỉnh Giza, Ai Cập - Ảnh: AFP

Theo Reuters, giới chức Ai Cập hôm 25-11 cho biết ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi một phương tiện chở các sản phẩm dầu mỏ bị lật trên tuyến đường vành đai ở tỉnh Giza.

Viện Công tố Ai Cập công bố 27 phương tiện, bao gồm ô tô và xe máy, đã bị thiêu rụi. Cơ quan này đã yêu cầu lấy mẫu ADN từ thi thể những nạn nhân chưa được nhận dạng để xác định danh tính.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết 39 xe cứu thương đã được huy động tham gia công tác cứu hộ.

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ việc. Một nhân chức tại hiện trường cho biết có những người không kịp thoát ra ngoài trong các phương tiện đã bị thiêu rụi.

Đêm nay muôn ánh đèn trời Những chiếc đèn trời lung linh trong lễ hội Yi Peng ở Thái Lan, gửi gắm những lời cầu mong tránh đi những điều không may mắn - Ảnh: REUTERS