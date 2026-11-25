Tham dự buổi lễ ân xá gà tây cùng Tổng thống Donald Trump có Đệ nhất phu nhân Melania Trump và nhiều quan chức nội các Mỹ - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Donald Trump đã ban lệnh “ân xá” cho Freedom (Tự do) và Feathers (Lông vũ), hai chú gà tây 4 tháng tuổi được lựa chọn cho nghi thức thường niên tại Nhà Trắng.

Được nuôi dưỡng tại trang trại Deans Gap ở thị trấn Fort Seybert (bang West Virginia, Mỹ), cặp gà tây này đã nghỉ qua đêm tại khách sạn sang trọng Willard InterContinental ở thủ đô Washington DC trước khi xuất hiện tại Nhà Trắng.

Tại buổi lễ diễn ra ngày 24-11 trên bãi đáp trực thăng mới ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng, ông Trump nhìn chăm chú vào Freedom và nhận ra bạn đồng hành của nó không có mặt.

“Feathers đâu rồi?” - Tổng thống Mỹ hỏi.

Giới chức Nhà Trắng cho biết chú gà tây thứ hai đang nghỉ ngơi bên trong tòa nhà. Ông Trump nói đùa rằng có lẽ nó đã chạy trốn vào bụi rậm.

Ít phút sau, ông đặt tay lên bộ lông trắng mượt của chú gà tây và tuyên bố: “Freedom, ta chỉ muốn nói rằng kể từ giây phút này, ngươi và Feathers đã nhận được lệnh ân xá toàn diện và trọn vẹn”.

“Chúc mừng nhé” - ông Trump nói với chú gà trong lúc vuốt nhẹ bộ lông của Freedom.

Vốn là khoảnh khắc nhẹ nhàng trước ngày lễ truyền thống đặc trưng của nước Mỹ, nghi thức ân xá gà tây thường mang lại khoảng lặng hiếm hoi tách biệt khỏi chính trị và chính sách.

Truyền thống này đã có lịch sử hơn một thế kỷ, bắt nguồn từ việc các hộ chăn nuôi gia cầm gửi tặng gà tây tới Nhà Trắng làm quà dịp lễ, buộc các đời Tổng thống và Đệ nhất phu nhân phải thu xếp khâu hậu cần để tiếp nhận số gia cầm được gửi đến, trong đó nhiều con vẫn còn sống.

Đến năm 1989, Tổng thống Mỹ khi đó là ông George H.W. Bush chính thức hóa việc tha mạng cho những chú gà này, biến nghi lễ trao tặng gà tây thường niên thành lễ ân xá.



Trong văn hóa phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ và Canada, gà tây quay từ lâu đã là món ăn có tính biểu tượng không thể thiếu trên bàn tiệc dịp Lễ Tạ ơn.