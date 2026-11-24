Thủ hiến bang Manipur Yumnam Khemchand Singh đến thăm một bệnh nhân đang được điều trị sau khi uống phải rượu giả - Ảnh: AFP

Theo báo Hindustan Times ngày 23-11, lực lượng chức năng bang Manipur (Ấn Độ) đã thu giữ khoảng 4.500 lít rượu nghi là giả, có liên quan đến vụ ngộ độc rượu hàng loạt khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 1.100 người phải đi viện.

Theo bác sĩ Sorokhaibam Jugindra Singh - Giám đốc dịch vụ y tế Bệnh viện Shija, từ ngày 20-11, nhiều người dân từ huyện Chandel bắt đầu đến bệnh viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và mất phương hướng.

Qua thăm khám, ông nghi rằng các bệnh nhân đã uống phải rượu giả, rượu bị pha tạp hoặc kém chất lượng, do có các triệu chứng khớp với ngộ độc methanol.

Theo giới chức địa phương, 1.130 người từng uống loại rượu này đã được đưa đến các cơ sở y tế để xét nghiệm và sàng lọc. Trong đó 228 người vẫn phải nằm viện và điều trị.

Riêng tại Bệnh viện Shija (thành phố Imphal, bang Manipur), 395 người đã được sàng lọc, trong đó 63 người vẫn đang nằm viện, theo báo ThePrint. Đáng chú ý, 8 bệnh nhân đang phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực (ICU)

Phát ngôn viên chính quyền bang Manipur Sapam Ranjan cho biết việc 18 người thiệt mạng liên quan đến ngộ độc rượu là "rất đau lòng và đáng tiếc".

Ông cũng cho biết nhiều người chủ động đến bệnh viện kiểm tra sau khi nhận ra mình từng uống loại rượu nghi bị nhiễm độc.

Các bệnh nhân đang điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Imphal (bang Manipur) sau khi uống rượu giả - Ảnh: PRINT

Tuy nhiên, nguyên nhân ngộ độc chính xác vẫn chưa được cơ quan chức năng kết luận. Các mẫu rượu thu thập tại khu vực xảy ra vụ việc đã được gửi đến các phòng thí nghiệm để xác định thành phần và chất gây độc trong rượu.

Song song với việc xác định nguyên nhân, cảnh sát đang truy tìm nguồn cung và đường phân phối số rượu nghi là giả này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy rượu không được nấu tại huyện Chandel, mà mua từ bên ngoài.

Tính đến 23-11, cảnh sát địa phương đã thẩm vấn khoảng 20-25 người để làm rõ đường dây cung ứng, đồng thời lập hồ sơ 48 vụ việc liên quan.

Thủ hiến bang Manipur - ông Yumnam Khemchand Singh đăng tải lên mạng xã hội X, cho biết chính quyền đã thành lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định những người liên quan và xử lý theo pháp luật.

Chính quyền cũng sẽ triển khai các đợt kiểm tra, thu giữ rượu không rõ nguồn gốc trên toàn bang để tránh tình trạng này tiếp diễn.