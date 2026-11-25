Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Magyar chơi bóng chuyền tại Berehove - Ảnh: X/@Volodymyr Zelenskyy

Theo Hãng tin AP, ngày 24-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Hungary Peter Magyar đã cùng chơi bóng chuyền với các học sinh, trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine của nhà lãnh đạo Hungary.

Hai nhà lãnh đạo tham gia một trận đấu cùng học sinh Trường Trung học Lajos Kossuth ở thành phố Berehove, vùng Zakarpattia (Ukraine). Ngôi trường có 500 học sinh, giảng dạy bằng tiếng Hungary. Ông Zelensky gọi đây là hình mẫu của sự tôn trọng lẫn nhau, nền tảng để xây dựng quan hệ giữa hai nước.

Cả ông Zelensky và ông Magyar đều chia sẻ thông tin về trận đấu trên mạng xã hội X. Thủ tướng Magyar cho biết ngôi trường sẽ kỷ niệm 125 năm thành lập vào năm tới.

"Một chút bóng chuyền cùng Tổng thống Ukraine và các học sinh gốc Hungary tại Trường Trung học Kossuth Lajos, ngôi trường sẽ tròn 125 tuổi vào năm tới", ông Magyar viết.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine gửi lời cảm ơn các thầy cô giáo và cả hai đội bóng "vì một trận đấu tuyệt vời".

Ông Zelensky đánh bóng chuyền cùng học sinh - Ảnh: X/@Volodymyr Zelenskyy

Cũng trong chuyến thăm, ông Magyar và ông Zelensky đã bàn về việc mở rộng thương mại và kết nối giao thông vận tải.

Dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban, Hungary từng là rào cản lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU) đối với nỗ lực gia nhập khối của Kiev. Tuy nhiên, ông Magyar đã mở ra một trang mới trong quan hệ hai nước kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 4.

Chuyến thăm ngày 24-11 được xem là trọng tâm trong kỳ vọng của Kiev nhằm thúc đẩy tiến trình xin gia nhập EU và củng cố quan hệ kinh tế với khu vực Trung Âu. Dù chưa có thỏa thuận đột phá nào được công bố, cả hai nhà lãnh đạo đều hoan nghênh bầu không khí tích cực hơn trong quan hệ song phương.

"Chúng tôi đã thực hiện được những bước đi quan trọng nhằm củng cố lòng tin. Điều này mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia", ông Magyar phát biểu tại cuộc họp báo chung sau đó.

Ông Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng xuất khẩu dầu diesel của Hungary sang Ukraine, cũng như việc các công ty Hungary sử dụng cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine. Hai bên cũng nhất trí mở rộng vận tải đường sắt, nhưng ông không nêu chi tiết.

Theo ông Magyar, bộ trưởng năng lượng và bộ trưởng nông nghiệp hai nước sẽ sớm họp để bàn về các dự án hợp tác.