Độc giả Tạp chí du lịch Wanderlust đã bình chọn Việt Nam vào top các điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới - Ảnh: CELEBRITYCRUISES

Việt Nam vừa góp mặt ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng điểm đến du lịch ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới tại giải Wanderlust Reader Travel Awards 2026, do độc giả Tạp chí du lịch Wanderlust của Anh bình chọn.

Thứ tự từ hạng nhất đến hạng 10 lần lượt là Thái Lan, Ý, Pháp, Nhật Bản, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Trước đó, hồi tháng 8, trong danh sách 10 điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới tại Readers' Choice Awards 2026 do độc giả NZ Herald Travel bình chọn, Việt Nam từng đứng đầu bảng.

Trang này nhận định sức hút của ẩm thực Việt nằm ở sự đa dạng, hương vị đậm đà đặc trưng từng vùng miền và những trải nghiệm ăn uống gắn bó mật thiết với đời sống địa phương.

Một thuyền bán món pad Thai cho bữa sáng ở Amphawa, Thái Lan - Ảnh: SCMP

Trong khi đó, theo báo Khaosod, ngày 25-11, bà Lalida Persvivatana, phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan, cho biết xứ sở chùa vàng đã xuất sắc giành giải nhất ở hạng mục du lịch ẩm thực năm nay, vượt qua Ý và Pháp.

Theo bà Lalida, kết quả bình chọn cho thấy sức hút của ẩm thực Thái đối với du khách quốc tế, đồng thời là cơ hội để nước này phát triển du lịch giá trị cao và tạo thêm thu nhập cho các cộng đồng địa phương.

Tạp chí Wanderlust đánh giá cao sự đa dạng của ẩm thực Thái Lan, từ các món ăn đường phố và nhà hàng được quốc tế công nhận ở Bangkok, đến đặc sản vùng đông bắc, món ăn truyền thống miền bắc và các món tráng miệng ở Phetchaburi.

Hai quốc gia xếp ngay sau Thái Lan là Ý và Pháp cũng sở hữu truyền thống ẩm thực từng được UNESCO ghi danh. Năm 2025, UNESCO đưa văn hóa nấu ăn của người Ý vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể.

Với nước Pháp, di sản được vinh danh là bữa ăn trong những dịp trọng đại, từ cách chọn món, kết hợp rượu vang đến trình tự phục vụ, đơn cử như cách từng lát phô mai được dùng trước món tráng miệng để chuyển tiếp hương vị.