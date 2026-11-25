Máy bay của hãng American Airlines đậu tại Sân bay quốc tế Chicago O'Hare, thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ ngày 24-11-2026 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-11, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo sự cố hệ thống radar mặt đất đang khiến các chuyến bay đến Sân bay quốc tế Chicago O'Hare ở thành phố Chicago, bang Illinois của Mỹ bị chậm trễ và có thể buộc sân bay phải tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay.

FAA cho biết cơ quan này "đang tạm thời trì hoãn một số chuyến bay trong lúc các kỹ thuật viên tiến hành sửa chữa một thiết bị thuộc hệ thống kiểm soát không lưu".

Hệ thống kiểm soát không lưu sử dụng radar giám sát mặt đất và hệ thống theo dõi có tên ASDE-X để giám sát máy bay và xe di chuyển trên đường băng. FAA cảnh báo nếu sân bay rơi vào tình trạng quá tải, cơ quan này có thể một lần nữa tạm dừng các chuyến bay đến.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, khoảng 13% số chuyến bay, tương đương 373 chuyến, tại sân bay O'Hare đã bị trì hoãn. Sân bay này là trung tâm hoạt động của hai hãng hàng không American Airlines và United Airlines. Theo FAA, ngày 24-11 là ngày có mật độ chuyến bay cao nhất trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Trước đó cùng ngày, FAA đã tạm dừng phần lớn các chuyến bay đến sân bay O'Hare. Cơ quan này cho biết thời gian chậm trễ trung bình là 47 phút và sự cố có thể kéo dài đến 1h sáng 25-11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (13h cùng ngày theo giờ Việt Nam). Một số chuyến bay buộc phải bay chờ trên không lên tới 30 phút trước khi hạ cánh.

FAA và các hãng hàng không Mỹ liên tiếp gặp trục trặc kể từ khi sự cố bộ định tuyến gây ra lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc hôm 13-11. Sự cố kéo dài gần 5 giờ lúc đó khiến hơn 18.000 chuyến bay bị hủy và ảnh hưởng đến hơn 1,5 triệu hành khách.