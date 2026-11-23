Các máy bay của Delta Airlines đậu tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, New York - Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân của loạt gián đoạn này được cho là do thời tiết xấu và các hạn chế từ hoạt động kiểm soát không lưu, đặc biệt tại New York và khu vực đông bắc nước Mỹ. Ngoài ra, một số chuyến bay cũng bị ảnh hưởng do sự cố kỹ thuật của Delta Airlines.

Tính đến chiều 22-11 (giờ địa phương), riêng sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta ghi nhận 1.169 chuyến bay bị hoãn và 36 chuyến bị hủy, trong đó có 1.005 chuyến của Delta Airlines.

Đến tối cùng ngày, khoảng 2.000 chuyến bay của Delta Airlines trên toàn mạng lưới bị chậm. Delta Airlines cho biết khoảng 70% số chuyến bay bị ảnh hưởng của hãng trong ngày 22-11 đến từ lỗi kỹ thuật của hệ thống tính toán trọng lượng và cân bằng máy bay.

Sự cố này buộc Delta phải áp dụng các biện pháp thủ công để tính toán trọng lượng và cân bằng máy bay trước khi khởi hành.

Theo Đài CNN, Delta Airlines sau đó xác nhận đã khắc phục xong sự cố của hệ thống tính toán trọng lượng và cân bằng máy bay, nhưng cảnh báo hành khách vẫn có thể chịu ảnh hưởng từ những gián đoạn kéo dài.

Sau loạt chuyến bay bị gián đoạn, hãng đã hỗ trợ hành khách đổi chuyến, cung cấp bữa ăn và chỗ nghỉ nếu cần thiết, đồng thời hoàn tiền cho hành khách trên những chuyến bay bị hủy.

Hệ thống tính toán trọng lượng và cân bằng có vai trò xác định tổng trọng lượng của máy bay, bao gồm cả hành khách, hành lý và hàng hóa. Ngoài ra, hệ thống cũng tính toán cách phân bổ trọng lượng đó trên toàn bộ máy bay.

Những phép tính này đóng vai trò thiết yếu đối với an toàn hàng không, vì máy bay cần duy trì trọng lượng trong giới hạn quy định và có trọng tâm ở vị trí phù hợp, nhằm bảo đảm hoạt động ổn định trong quá trình cất cánh và sau khi ổn định độ cao.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 13-11 ban hành lệnh đình chỉ bay trên toàn nước Mỹ, do sự cố kỹ thuật liên quan đến mạng lưới liên lạc của hệ thống kiểm soát không lưu.