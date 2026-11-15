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Hai máy bay Boeing va chạm tại Mỹ, chỉ một ngày sau lệnh ngừng bay toàn quốc

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XUÂN THẢO
XUÂN THẢO
XUÂN THẢO

Hai máy bay của Copa Airlines và UPS va chạm khi đang lăn bánh tại sân bay ở Miami (Mỹ), khiến hai người bị thương và phần mũi một phi cơ hư hại nghiêm trọng.

Hai máy bay Mỹ va chạm tại đường băng, chỉ một ngày sau lệnh cấm bay toàn quốc - Ảnh 1.

Phần mũi máy bay Boeing 767 của Hãng UPS bị hư hại sau khi va chạm với máy bay của Hãng Copa Airlines - Ảnh: CESAR A. FERREIRA

Theo Đài CNN, hai máy bay đã va chạm trên đường băng sân bay quốc tế Miami (bang Florida, Mỹ) tối 14-11 (giờ địa phương), chỉ một ngày sau khi lệnh ngừng bay trên toàn nước Mỹ gây hủy chuyến diện rộng và hỗn loạn giao thông hàng không.

Thời điểm đó, chuyến bay của Copa Airlines vừa hạ cánh xuống Miami từ thành phố Panama (Panama), còn chiếc máy bay của UPS chuẩn bị cất cánh đi Bogotá (Colombia). 

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận: "Đầu cánh của chiếc Boeing 737 thuộc Hãng hàng không Copa Airlines đã va vào phần mũi của chiếc Boeing 767 thuộc Hãng vận tải UPS khi cả hai máy bay đang lăn bánh".

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy phần mũi của chiếc máy bay UPS bị móp méo nghiêm trọng, để lộ một lỗ thủng lớn trên lớp vỏ.

Ông Greg Chin, Giám đốc truyền thông của sân bay, thông báo vụ va chạm xảy ra khoảng 21h15 khiến hai người bị thương. Cả hai chỉ gặp chấn thương nhẹ và đã được sơ cứu ngay tại hiện trường.

Trong đoạn ghi âm liên lạc với kiểm soát không lưu, phi công Copa Airlines báo: "Có ai đó vừa đâm vào chúng tôi", ngay sau khi kiểm soát viên hỏi tổ bay UPS liệu hai máy bay có xảy ra va chạm hay không. 

Phi công UPS phản hồi: "Đúng vậy, chúng tôi đã lăn quá đà và chiếc máy bay kia đã quệt cánh vào chúng tôi". Sau đó, phi công Copa Airlines báo lại: "Có vẻ như chúng tôi đã bị mất phần đầu cánh trái".

FAA nêu rõ kiểm soát viên không lưu trước đó đã yêu cầu tổ bay UPS nhường đường cho chuyến bay của Copa Airlines. Cơ quan này hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Anh Cesar Ferreira, một hành khách trên chuyến bay của Copa Airlines, kể với CNN: "Sau khi hạ cánh, máy bay của chúng tôi đang lăn bánh với tốc độ bình thường thì bất ngờ tôi nghe thấy tiếng xì xào xung quanh lớn dần, tiếp đó là tiếng la hét đồng thanh và cú va chạm từ một chiếc máy bay khác".

"Bên trong khoang hành khách, chúng tôi cảm nhận rõ chiếc máy bay bị giật mạnh sang một bên. Ban đầu, một số hành khách hoảng loạn, nhưng phi hành đoàn của Copa đã phản ứng rất nhanh chóng, trấn an và yêu cầu mọi người ngồi yên tại chỗ", anh Ferreira kể thêm.

Khoảng 10 phút sau cú va chạm, cơ trưởng thông báo không có mối nguy hiểm tức thời nào và một xe kéo sẽ được điều động để đưa máy bay vào vị trí.

Theo thông cáo của Copa Airlines, toàn bộ 166 hành khách cùng sáu thành viên phi hành đoàn sau đó đã rời máy bay an toàn, chiếc phi cơ cũng đã được đưa trở lại nhà ga.

Vụ việc xảy ra đúng vào lúc các sân bay trên khắp nước Mỹ đang nỗ lực khôi phục hoạt động bình thường sau lệnh tạm dừng cất cánh của FAA ngày 13-11, sự cố khiến nhiều hành khách phải nằm ngủ trên sàn nhà ga để chờ đổi chuyến.

Hai máy bay Mỹ va chạm tại đường băng, chỉ một ngày sau lệnh ngừng bay toàn quốc - Ảnh 3.Máy bay Mỹ phát tín hiệu cấp cứu vì nhà vệ sinh bị rò rỉ, nước ngập khoang máy bay

Sự cố vỡ vòi nước tại nhà vệ sinh khiến nước tràn khắp sàn máy bay Frontier Airlines, buộc phi công chuyển hướng hạ cánh khẩn vì lo ngại ảnh hưởng thiết bị điện tử.

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XUÂN THẢO
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    Chủ đề: hàng không Mỹ máy bay

    Dòng sự kiện: Hàng không

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